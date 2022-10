Erster Auswärtssieg nach fünf Niederlagen am Stück! Wernberg beendet Fluch in Stockenboi

Details Montag, 17. Oktober 2022 23:38

An diesem dritten Oktoberwochenende stand in der 1. Klasse B die 13. Runde am Programm. Der SV Wernberg war beim SV Stockenboi zu Gast. Wernberg reiste zu dieser Partie mit einem schlechten Gefühl an: In keinem der fünf Auswärtsspiele in dieser Saison konnte man Punkte mitnehmen. Auch das Torverhältnis von 1:16 sprach für sich. Doch diese Negativserie konnte in dieser Runde beendet werden. Nach einem 3:2-Auswärtssieg darf man sich endlich über drei Punkte in der Ferne freuen.

Komfortable Pausenführung der Gäste

Wernberg wollte an diesem Sonntag unbedingt den Negativlauf stoppen. Das merkte man der Truppe von Martin Piuk auch von Minute eins an. Sie waren klar spielbestimmend und konnten sich gut bis ans gegnerische Tor vorkämpfen. Einzig und allein die Chancenverwertung ließ in der ersten halben Stunde zu Wünschen übrig. Die Gäste blieben aber hartnäckig und versuchten es immer wieder. Diese Anstrengungen wurden in späterer Folge auch belohnt. In der 41. Minute erzielte Christian Ulbing die verdiente Führung der Villacher. Nur vier Minuten später konnte Wernberg direkt noch einen draufsetzten. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Vujcic per Abstauber auf 2:0.

Stockenboi schlägt zurück, Wernberg aber souverän

Nach der 15-minütigen Pause wirkte Wernberg zunächst ein wenig verunsichert und konnte nicht mehr an die Leistung des ersten Durchgangs anknöpfen. Dieses zaghafte Verhalten wurde von Stockenboi auch bestraft. Bernd Wulschnig konnte in Minute 61 verkürzen und brachte somit wieder Spannung in die Partie. Das war aber scheinbar ein Weckruf für die Gäste, denn von da an begannen die Piuk-Mannen wieder richtig Fußball zu spielen. Lange dauerte es auch nicht, bis der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt war: Nick Erichsen stellte auf 3:1. Nur drei Minuten später konnte Bernd Wulschnig nach einem Bock des Gästeschlussmanns erneut verkürzen. Der Ausgleich gelang Stockenboi aber nicht mehr. Somit endete der Auswärtsfluch von Wernberg am Stockenboier Fußballplatz. Endlich durften die Villacher auch in der Ferne über drei Punkte jubeln. Sie rangieren damit mit 16 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Stockenboi muss eine unglückliche Niederlage einstecken, sie sind mit 18 Punkten auf Platz acht wiederzufinden.

Martin Piuk, Trainer SV Wernberg:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen. Ab der ersten Minute hatten wir das Spiel in der Hand. Normalerweise haben wir in den anderen Spielen immer Zeit gebraucht ins Spiel zu finden, doch dieses Mal spielten wir von Beginn an super Spielzüge. Obwohl der Platz in Stockenboi nicht das Gelbe vom Ei ist, sind wir gut zurechtgekommen. Die 2:0-Pausenführung war hochverdient. Im zweiten Durchgang waren wir wie in vielen anderen Spielen in dieser Saison sehr unsicher. Stockenboi wurde stärker und konnte gleich die erste gute Chance nützen. Wir haben dagegen gekämpft und wurden auch belohnt mit dem 3:1. Der zweite Gegentreffer entstand aus einem Fehler und war unnötig. Trotzdem haben wir das Spiel souverän zu Ende gespielt und verdient gewonnen. Endlich konnten wir auch auswärts ein Match gewinnen, das ist uns zuvor in dieser Saison noch nicht gelungen.“