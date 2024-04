Faakersee weiterhin ohne Niederlage und gewinnt 3:0 in Arriach

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 18:30

Der FC Faakersee war zu Gast in Arriach und setzte seine beeindruckende Serie fort. Die Mannschaft von Trainer Robert Samonig ist weiterhin ungeschlagen und ließ sich auch in diesem Spiel nicht vom Aufstiegsziel abbringen. Mit einer dominanten Leistung sicherte sich das Team einen ungefährdeten 3:0-Sieg und festigte damit seine Position an der Tabellenspitze.

Zwei Elfmetertore

Faakersee begann sehr stark und ließ Arriach kaum zum Zug kommen. Immer wieder versuchte man es, scheiterte jedoch am Schlussmann. In der 11. Minute war es dann so weit: Roman Adunka verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:0 für Faakersee. Die spielbestimmende Mannschaft blieb weiterhin Faakersee, jedoch konnte sie sich nicht weiter belohnen. Dennoch erhielt das Team von Robert Samonig in der 33. Minute erneut einen Strafstoß, den wiederum Roman Adunka zum 2:0 verwandelte. Mit dieser Führung ging es mit einem 2:0 in die Pause.

Faakersee extrem dominant

Faakersee kam gut aus der Pause und setzte dort fort, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Sie drängten weiterhin auf das Tor, doch ihre Angriffe blieben zunächst erfolglos. Arriach verteidigte verbissen, konnte sich jedoch kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Erst in der 74. Minute gelang Andreas Unterguggenberger das erlösende 3:0 für Faakersee, und damit war auch der Endstand besiegelt. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten änderte sich am Ergebnis nichts mehr.

So steht es um die Teams

Für Arriach war dies bereits die dritte Niederlage in Folge, und das Team von Reinhard Maier wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg. Nächste Woche steht für die Gegentaler das Auswärtsspiel gegen Schiefling an, bei dem sie dringend punkten müssen, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Faakersee hingegen bleibt weiterhin ungeschlagen. Mit insgesamt dreizehn Siegen und fünf Unentschieden führt die Samonig-Elf souverän die Tabelle an. Nächste Woche erwartet das Team aus Finkenstein ein Heimspiel gegen Egg, bei dem es seine Serie fortsetzen möchte.

Stimme zum Spiel

Robert Samonig, Trainer Faakersee:

„Von Anfang an waren wir sehr gut im Spiel. Leider nutzten wir unsere Chancen nicht. Aber am Ende trotzdem ein wichtiger und ungefährdeter Sieg.“

Die Besten: Arriach keiner bzw. Faakersee Adunka (Mittelfeld), Mulahalilovic (Mittelfeld), Waldner (Mittelfeld)

