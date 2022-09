Wahnsinn in Treibach! Spitzenduell endet mit 5:5

Details Samstag, 17. September 2022 19:48

Schon im Vorfeld hatte diese Partie der 9. Runde der 1. Klasse C für Aufsehen gesorgt. So musste in der Begegnung des SC Reichenau/Falkert und der SK Treibach Juniors das Heimrecht getauscht werden, da der Platz in Ebene Reichenau aufgrund der Witterung unbespielbar war. Das Spiel, welches nun in Treibach ausgespielt wurde, sorgte aber nicht nur deshalb für Aufsehen. Der Spielverlauf war nichts für schwache Nerven, es fielen insgesamt zehn Tore und die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 5:5-Unentschieden.

Turbulenter erster Durchgang mit sieben Toren

Gut 100 Zuseher waren in das Turnerwald-Stadion in Treibach gekommen, um sich dieses Topduell der 1. Klasse C anzusehen. Den besseren Start in die Partie erwischten darin die Reichenauer. Trotz zweier Topchancen für die Gastgeber waren die Gäste zuerst erfolgreich vorm Tor. Dass sie nun als Auswärtsmannschaft ins Spiel gingen, verunsicherte sie keineswegs und so konnte auch schon in Minute acht der erste Treffer durch Goalgetter Arnold Freissegger verzeichnet werden. Es dauerte nur drei Minuten, bis die Gäste wieder netzen konnten. Diesmal war es Enis Durkovic, der einen Abpraller zur Zwei-Tore-Führung verwerten konnte. Sichtlich unbeeindruckt kamen nun auch die Gäste postwendend zum Zug. Samuel Lauchert gelang nur eine Minute später der Ausgleichstreffer. Ein Hin und Her der beiden Teams, das im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit noch turbulenter wurde. In der 25. Minute war es wieder Arnold Freissegger, der einen schönen Kopfball in den Maschen unterbrachte und seinen Jungs wieder einen Treffer bescherte. Wieder waren es nur drei Minuten, bis Reichenau das vierte Mal erfolgreich war, diesmal durch einen Schuss von Kristjan Draksler. Und wie schon zu Beginn zeigte sich danach das gleiche Bild. Die Treibach Juniors hatten in Form von Samuel Lauhard und Jonas Leitner wieder was dagegenzusetzen und verkürzten kurzerhand auf 3:4, was auch den Halbzeitstand markierte.

Erstmalige Treibacher Führung wird egalisiert

Das Spiel hatte es wirklich in sich. Das war auch auf den Zuseherrängen zu spüren, wo es ebenfalls heiß her ging. Auch die zweite Halbzeit war ein Genuss für einen neutralen Fußballfan. Acht Minuten nach Wiederanpfiff glich Samuel Lauhard den Halbzeitstand wieder aus. Zu diesem Zeitpunkt waren schon acht Tore gefallen, doch das war immer noch nicht alles. Weiterhin ging es hin und her zwischen den beiden Mannschaften. Es war schon die 78. Minute angebrochen, als Samuel Lauhard durch seinen dritten Treffer seine Jungs erstmals in Front brachte. In weiterer Folge verletzte sich auch noch Reichenaus Schlussmann Samuel Marktl, was aber kein Anlass für die Gäste war, die Nerven zu verlieren. So schoss in der 87. Minute Enis Durkovic den unglaublichen 5:5-Ausgleich und setzte dem Torfestival schließlich ein Ende. Ein regnerisches, kampfbetontes und turbulentes Duell zweier Topmannschaften dieser Liga endet also mit einem wilden 5:5.

Kevin Schlosser, Trainer SK Treibach Juniors:

"Es war ein wirklich turbulentes Duell. Nachdem wir zu Beginn gleich zwei hundertprozentige Chancen vergaben, ging es Schlag auf Schlag und jede Chance der Gäste war ein Tor. Vor allem Arnold Freissegger zeigte sich in Halbzeit eins in Topform. Doch unsere Devise war es nicht aufzugeben und einen Willen zu zeigen. So konnten sich die Jungs aufrappeln und die Partie sogar drehen. Fast mit dem Schlusspfiff glich Reichenau dann noch aus. Alles in allem hätte die Partie aber auch 8:5 ausgehen können und wir hätten uns mit der Aufholjagd schon einen Sieg verdient gehabt."

Die Verteidigung der Tabellenspitze hat auch nächste Woche Priorität für die Treibach Juniors, wenn es gegen den GSC Liebenfels geht. Der SC Reichenau bekommt es mit dem Vorletzten, der SG Wörthersee/Pörtschach, zu tun.