Torreiche Schlacht: Kappel siegt 5:3 gegen St. Urban

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:42

Am Sonntagvormittag trafen der SV Naturstein Kogler St. Urban und der SC Raika Kappel in einem wichtigen Fußballspiel der 1. Klasse C aufeinander. Während St. Urban gegen den drohenden Abstieg kämpfte und mit nur 15 Punkten auf dem letzten Platz stand, befand sich Kappel im Mittelfeld der Tabelle auf Rang zehn. In einer heiß umkämpften und torreichen Partie, setzte sich der SC Kappel mit 5:3 durch.

Huber trifft hinten und vorne

Das Spiel begann vielversprechend für den SC Kappel, als Luka Prasnikar bereits in der 6. Minute das erste Tor erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Dann passierte ein weiterer Rückschlag für St. Urban, als ein unglückliches Eigentor von Marcel Huber in der 21. Minute Kappel eine 0:2-Führung bescherte. Tobias Drobesch erhöhte nur zehn Minuten später auf 0:3 für Kappel. St. Urban zeigte jedoch Kampfgeist und Marcel Huber machte seinen Fehler wieder gut, indem er in der 32. Minute für sein Team punktete und auf 1:3 verkürzte. Matevz Gabrovsek gelang kurz vor der Halbzeitpause von Punkt ein weiterer Treffer für St. Urban, was den Zwischenstand auf 2:3 brachte.

Kappel bringt die drei Punkte über die Ziellinie

In der zweiten Halbzeit gelang es Luka Prasnikar erneut, für Kappel zu punkten, als er in der 59. Minute das 2:4 erzielte. Doch St. Urban zeigte gab nicht so schnell auf und Florian Kraschl brachte sie in der 63. Minute mit einem Treffer wieder heran, 3:4. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was sich in der Gelbroten Karte für Matevz Gabrovsek in der 63. Minute niederschlug. In Unterzahl versuchte St. Urban nun, noch einen Punkt mitzunehmen, doch dazu kam es nicht. Tobias Drobesch setzte in der 91. Minute den Schlusspunkt für den SC Kappel, was den Endstand von 3:5 bedeutete. Durch diesen Sieg hat der SC Kappel einen Platz in der Tabelle gutgemacht und steht nun auf Rang neun. Für St. Urban ist die Situation weiterhin ernst, da sie weiterhin auf dem letzten Platz verharren. Doch es gibt noch Hoffnung, da auch ihre direkten Konkurrenten HSV und Krumpendorf ebenfalls verloren haben.

Walter Bischof, Sektionsleiter SC Kappel:

„Von Anfang an dominierten wir eigentlich das Spiel und gingen prompt mit 3:0 in Führung. Dann war aber ein wenig der Hund drinnen mit einer Verletzung sowie einen ungerechtfertigten Elfer, was St. Urban schließlich wieder heran brachte. Dennoch schafften wir es danach, uns wieder zu fangen und uns die drei Punkte mit einer soliden Leistung mitzunehmen.“

Am kommenden Wochenende stehen die nächsten Matches für die Teams am Programm. Der SC Kappel bekommt es mit dem Tabellenzweiten aus Oberglan zu tun, während der SV St. Urban gegen den SC Reichenau um drei Punkte kämpft.

