Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer - Sittersdorf schießt Eitweg gnadenlos ab

Details Sonntag, 03. April 2022 20:35

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Sittersdorf und der SV Eitweg mit dem Endstand von 7:1. Sittersdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Eitweg im Hinspiel durch einen 2:0-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Ein wahres Torfestival

Für das erste Tor sorgte Bojan Canacevic. In der 14. Minute traf der Spieler von Sittersdorf zum 1:0 ins Schwarze. Jetzt erst recht, dachte sich Eitweg, das kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich durch Pascal Dörflinger parat hatte (17.). Zehn Minuten später ging Sittersdorf durch den zweiten Treffer von Canacevic erneut in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mario Popovic den Vorsprung des Heimteams auf 3:1 (40.). Mit der Führung für Sittersdorf ging es in die Kabine.

Glasklare Sache

Für ruhige Verhältnisse sorgte Popovic, als er das 4:1 für SV ASKÖ Sittersdorf besorgte (63.). Für das 5:1 sorgte Sittersdorf in Minute 69 durch Christopher Hösel. In der 70. Minute dann noch ein Rückschlag für Eitweg, als Michael Baumgartner mit der Ampelkarte vorzeitig vom Platz musste. Canacevic stellte schließlich in der 87. Minute den 7:1-Sieg für den SV ASKÖ Sittersdorf sicher. Nach abgeklärter Leistung blickte Sittersdorf auf einen klaren Heimerfolg über den SV Eitweg.

Im Tableau hatte der Sieg von Sittersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Mit dem Sieg baute Sittersdorf aber die durchaus erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man elf Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Sittersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Eitweg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun musste sich Eitweg schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Während der SV ASKÖ Sittersdorf am kommenden Sonntag den Sportverein Tainach empfängt, bekommt es der SV Eitweg am selben Tag mit dem SV Raika Griffen Rast zu tun.

1. Klasse D: SV ASKÖ Sittersdorf – SV Eitweg, 7:1 (3:1)

87 Bojan Canacevic 7:1

75 Mario Popovic 6:1

69 Christopher Hoesel 5:1

63 Mario Popovic 4:1

40 Mario Popovic 3:1

27 Bojan Canacevic 2:1

17 Pascal Doerflinger 1:1

14 Bojan Canacevic 1:0