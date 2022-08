Späte Tore bringen Punkteteilung zwischen Ruden und Eitweg mit sich

Details Sonntag, 14. August 2022 21:27

An diesem zweiten Augustwochenende trafen in dieser 4. Runde der 1. Klasse D der SV Union Raiba Ruden und der SV Eitweg aufeinander. Für den SV Ruden, den Absteiger aus der Unterliga, waren in den ersten zwei Partien nur zwei Unentschieden zu holen, damit kann man nicht wirklich zufrieden sein. Doch auch dieses Mal schaute nicht mehr als eine Punkteteilung heraus, die erst im letzten Abdruck entschieden wurde. Gut 150 Zuschauer am Sportplatz in Ruden sahen ein Spiel, welches erst in den letzten Minuten so richtig Fahrt aufnahm.

Ruden legt vor, Eitweg gleicht aus

Gleich zu Beginn wollten die Gäste aus Eitweg brisant in diese Samstagabendpartie starteten und kreierten auch anfangs eine Topchance. Als sich dann aber der SV Ruden stabilisierte und ins Spiel fand, waren es die eben die Gastgeber, die das Spiel im Griff hatten. Nach einigen Möglichkeiten, war es schließlich Stefan Krall, der einen Freistoß für seine Mannschaft ins 1:0 ummünzen konnte. Mit einer verdienten Führung ertönte schließlich der Halbzeitpfiff. Das Spiel war aber noch nicht gelaufen, denn die Gäste aus dem Lavanttal wollten in Hälfte zwei den Ausgleich. Die Dominanz im zweiten Durchgang konnte schließlich Medin Mehmedovic in den, zu diesem Zeitpunkt verdienten, Ausgleichstreffer umsetzen.

Heiße Schlussphase mit Platzverweis und Toren

Der Ausgleichstreffer war der Startschuss für eine ereignisreiche Schlussphase. Eine Minute danach schickte Schiedsrichter Thomas Schmautz den Torhüter der Heimmannschaft, Daniel Skorjanz, frühzeitig Duschen. Der Goalie sah nach der Vereitelung einer Torchance die Rote Karte. Die Elf von Neo-Trainer Friesacher war also ab diesen Zeitpunkt nur mehr zu zehnt. So kam es wie es kommen musste und Medin Mehmedovic brachte die Kugel in der 90. Minute ein zweites Mal für den SV Eitweg im Netz unter. Späte Entscheidung in diesem Spiel mag man denken, doch nichts da. Der SV Ruden rappelte sich nochmal auf und verwandelte in Form von David Krall im letzten Abdruck einen Angriff zum 2:2-Endstand. Dramatik pur! So kam es schlussendlich zu einer gerechten Punkteteilung in diesem Duell.

Horst Friesacher, Trainer SV Ruden:

„Ein verdientes Unentschieden meiner Meinung nach. Wir waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und hätten sicher ein oder zwei Tore mehr machen können. Eitweg war dann in Hälfte zwei die bessere Mannschaft und vor allem nach dem Platzverweis war es nochmal schwieriger für uns, die Gäste im Zaum zu halten. Auf den späten Treffer konnten wir Gottseidank im letzten Angriff antworten. Hoffentlich bringt dieser Treffer in letzter Sekunde meiner Mannschaft das, was ihnen bisher in dieser Saison gefehlt hat: das nötige Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist so ziemlich ident mit derer letztem Jahr in der Unterliga, jedoch müssen wir am Selbstvertrauen und der Selbstverständlichkeit nach dem Abstieg noch ein wenig arbeiten, schließlich wollen wir vorne mitspielen.“

Der SV Ruden will im Nachtragspiel gegen Lavamünd am Montag den Schwung des späten Ausgleiches mitnehmen und dort den ersten Dreier einfahren. Eitweg empfängt kommenden Sonntag vor heimischer Kulisse den SV Haimburg.