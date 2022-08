Feiertag für Ferlach! Nachtragsspiel gegen Sittersdorf geht an die Rosentaler

Details Montag, 15. August 2022 21:05

Nach der regenbedingten Absage vor zwei Wochen konnte das Duell DSG Ferlach gegen den SV ASKÖ Sittersdorf in der 1. Klasse D nun am Maria Himmelfahrtstag nachgeholt werden. Für die Gastgeber aus Ferlach war dieser Tag sehr wohl ein Feiertag, denn sie konnten die Partie an diesem arbeitsfreien Montag gegen Sitterdorf im zweiten Durchgang klar für sich entscheiden.

Doppelschlag eröffnet Spiel

Gleich zu Beginn an wollten die Ferlacher zeigen, dass die letzten beiden Spiele, welche mit 1:1 endeten, nicht alles ist, was sie draufhaben. In Minute 25 wurden ihre Ambitionen belohnt und Rok Elsner brachte seine Männer mit 1:0 in Führung. Darauf folgte gleich drei Minuten später erneut ein Tor für die DSG Ferlach, dieses Mal durch Michael Krainer. Das Spiel war nun eröffnet und die Sittersdorfer mussten dagegenhalten. Kurz vorm Halbzeitpfiff glückte dies auch, Bojan Canacevic brachte seine Mannen wieder auf ein Tor ran.

Nach Schrecksekunde klare Angelegenheit für Ferlach

Nach Wiederanpfiff war es das Team von Peter Maschnig, das den Ausgleich wollte. Die 59. Minute war dann jene, in der die Führung von Ferlach zu platzen drohte. Bojan Canacevic brachte das Leder erneut in den Maschen unter. Die Freude für Sittersdorf bzw. der Schrecken für Ferlach hielt nicht lange, denn aufgrund einer Abseitsstellung wurde das Tor im Nachhinein aberkannt. Ein Wachmacher für die Gastgeber, denn nur drei Minuten später versenkte Julian Sparouz nach einem Konter die Kugel zum dritten Tor seiner Mannschaft. Der SV Sittersdorf war nun merklich gebrochen. Patrick Kramer erhöhte in der 71. dann aufs 4:1, ehe Maximilian Melbinger kurz vor Schluss den 5:1-Endstand fixierte. Feiertagsstimmung also in der südlichsten Stadt Österreichs, auch aufgrund der Tatsache, dass der ATUS Ferlach seine Partie in der Kärntner Liga ebenfalls gewinnen konnte. In Sittersdorf ist man aber alles andere als Feiern zumute. Nach nur einem Punkt aus vier Spielen belegt man derzeit den letzten Platz der 1. Klasse D. Da muss noch mehr kommen von der Mannschaft von Peter Maschnig.

Peter Maschnig, Trainer SV ASKÖ Sittersdorf:

„Eine halbe Stunde hat es gedauert und wir waren schon 2:0 hinten. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Zwar haben wir uns dann wieder gefangen, den Anschluss hergestellt und auch auf den Ausgleich gespielt mit einigen Chancen unsererseits, doch schließlich liefen wir nach dem Abseitstor in einen Konter und kassierten das 3:1, welches unseren letzten Willen brach. Am Ende war das Ergebnis eindeutiger als das Spiel aber wir haben es leider nicht zusammengebracht, das Partie zu kippen. Aufgrund vieler urlaubsbedingter und auch sonstiger Ausfälle ist es derzeit schwer für uns, in die Spur zu kommen. Der Saisonstart im Juli ist einfach viel zu früh, meiner Meinung nach. Wir müssen nun schauen, dass wir nicht um den Abstieg spielen. Ziele waren zu Beginn der Saison eigentlich andere, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir aus dem Tabellenkeller wieder rauskommen.“

Der SV Sittersdorf hat nun Zeit sich am nächsten spielfreien Wochenende zu erholen, ehe der Kampf um Punkte am darauffolgenden Freitag gegen Kühnsdorf wieder losgeht. Die DSG Ferlach kann noch bis Samstag feiern, bis dann die DSG Klopeiner See auf die Mannen aus dem Rosental wartet.