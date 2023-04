St. Margareten/Ros. auf Kurs Verfolgung! Ungefährdeter Sieg gegen Klopeiner See

Details Sonntag, 16. April 2023 20:54

Nachdem in der 1. Klasse D die Samstagspartien wortwörtlich ins Wasser fielen und abgesagt werden mussten, sah es am Sonntag wettermäßig im Osten Kärntens schon wieder besser aus, sodass auch Fußball gespielt werden konnte. Neben den Partien der Spitzenreiter Ferlach und Tainach, die beide jeweils nur einen Punkt holen konnten, gelang es dem ersten Verfolger der beiden, dem SV St. Margareten/Ros. gegen die DSG-Mc-Donald’s Klopeiner See voll zu punkten. Das Spiel endete 3:0.

St. Margareten spielbestimmend zu Beginn

Am Sonntagnachmittag um 14:30 wurde dieses Match zwischen den Tabellendritten und dem Schlusslicht am Sportplatz in St. Margareten im Rosental angepfiffen. Zu dieser Zeit waren ungefähr 100 Fußballfans am Platz anwesend. Diese sahen, wie zu Beginn der SV St. Margareten mehr Spielanteile hatte und diese schließlich in der 25. Minute zu einem Treffer ummünzen konnte. Teo Krupic verwandelte trocken und brachte somit sein Team mit 1:0 in Führung. Die restliche Zeit bis zum Pausenpfiff verlief dann wieder ruhig, außer jeweils einer gelben Karte gab das Spiel bis zur Halbzeit nichts mehr her.

Joker Krassnig avanciert zum Matchwinner

Nach Wiederanpfiff wurde dann auf beiden Seiten gewechselt. Auf Seiten der Gastgeber kam Cenric Krassnig ins Spiel, der in diesem Aufeinandertreffen der beiden Teams noch eine Rolle spielen sollte. Das Heimteam hatte weiterhin das Spielgeschehen in der Hand und so glückte ihnen in der 67. Minute das zweite Tor dieses Nachmittages. Der Torschütze war der zuvor eingewechselte Cenric Krassnig. Ebendieser kam gut 20 Minuten später nochmal vors Tor, schloss ab und brachte ein 3:0 auf die Anzeigetafel, das schließlich auch den Endstand markierte. Dem Joker Krassnig glückte also nach seiner Einwechslung in Hälfte zwei noch ein Doppelpack, welcher das Spiel entschied. Mit diesem Punkteerfolg bleibt der SV St. Margareten weiterhin der erste Verfolger des Spitzenduos, das in den letzten Wochen immer wieder ein paar Punkte liegen ließ. Für die DSG Klopeiner See sieht es hingegen nicht so rosig aus. Sie teilen sich mit acht Punkten gemeinsam mit dem SV Haimburg den letzten Platz im Ranking.

Nevenko Vasiljevic, Trainer SV St. Margareten/Ros.:

„Ein Spiel gegen den Letzten ist immer schwer zu bestreiten, da alles andere als ein Sieg für uns natürlich eine Katastrophe wäre. Wir waren aber top vorbereitet und haben die Partie auch hochverdient gewonnen, indem wir hinten gut standen und vorne konsequent waren. Die nächste Partie gegen Ruden ist sehr wichtig für uns, wenn wir weiter als erster Verfolger der zwei Teams auftreten wollen. Zwar ist der Abstand noch groß, wir können aber mit guten Leistungen in den kommenden Wochen den Anschluss schaffen.“

Anpfiff für diese Partie zwischen dem SV St. Margareten und dem SV Ruden ist nächsten Freitag um 19:30 am Sportplatz in Ruden. Die DSG Klopeiner See hat ihre Partie der 22. Runde einen Tag später zuhause gegen Sittersdorf zu bestreiten.

