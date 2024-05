Spektakuläres 3:3-Unentschieden! SV Lavamünd stoppt Griffener Siegesserie

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:37

Ein Fußballnachmittag, der den Fans in Erinnerung bleiben wird: Der SV Lavamünd und der SV Griffen lieferten sich in der 20. Runde der 1. Klasse D ein packendes Duell, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Partie im Lavantal zeigte zwei Mannschaften, die sich nichts schenkten und bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Während die Gäste in der ersten Halbzeit die Oberhand hatten, fand Lavamünd nach der Pause zurück ins Spiel und sorgte für einen dramatischen Ausgang. Nach zwei Pleiten am Stück konnten die Hausherren in der Tabelle wieder anschreiben, während die Griffener nach drei Siegen in Folge 2024 zum ersten Mal mit dem Gegner die Punkte teilen mussten.

Griffen dominiert die erste Halbzeit

Bereits in den ersten Minuten wurde klar, dass die Gäste das Spielgeschehen bestimmen wollten. Sandro Seifried brachte die Griffener früh in Führung und legte mit dem Doppelpack nach, was das Ergebnis zur Halbzeit auf 0:2 schraubte. Lavamünd kämpfte zwar tapfer, konnte sich aber keine entscheidenden Chancen erarbeiten. Die Dominanz von Griffen spiegelte sich in der Spielkontrolle und der effizienten Nutzung ihrer Chancen wider, während die Bemühungen der Heimischen vor dem Tor der Gäste weitestgehend erfolglos blieben.

Lavamünds beeindruckendes Comeback

Die zweite Halbzeit präsentierte ein vollkommen anderes Bild: Lavamünd kam mit neuem Schwung aus der Kabine und überraschte Griffen mit einem schnellen Anschlusstreffer durch Fabian Kaimbacher direkt nach Wiederanpfiff. Die Heimmannschaft setzte ihre Aufholjagd fort und erzielte durch Dumitru-Andrei Covaciu den Ausgleich zum 2:2. Die Partie war nun völlig offen, beide Teams suchten den Weg nach vorne. In einer Phase, in der das Spiel zu kippen drohte, gelang es Philipp Pansi, die Partie mit seinem Treffer zum 3:2 für Lavamünd kurzzeitig zu drehen. Doch Griffen gab sich nicht geschlagen und fand durch Pascal Bierbaumer kurz vor Schluss per Elfmeterer den Weg zum 3:3-Ausgleich.

Der SV Lavamünd bewies Moral und Kampfgeist, um nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückzukommen, während Griffen, nach einer starken ersten Häfte den Vorsprung nicht über die Zeit retten konnte. Ein Fußballnachmittag, der die Zuschauer mit einem Wechselbad der Gefühle zurückließ!

1. Klasse D: Lavamünd : SV Griffen - 3:3 (0:2)

78 Pascal Werner Bierbaumer 3:3

76 Philipp Pansi 3:2

53 Dumitru-Andrei Covaciu 2:2

47 Fabian Kaimbacher 1:2

31 Sandro Philipp Seifried 0:2

6 Musa Mevmedoski 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter ElBieró erstellt.

