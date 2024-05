SV Ruden klettert nach viertem Sieg in Serie an die Tabellenspitze

Spielberichte

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:49

Am 21. Spieltag der 1. Klasse D stand die Begegnung zwischen dem SV Ruden und dem SV Lavamünd auf dem Programm, waren im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenelften die Rollen klar verteilt. In einer umkämpften Partie behielt Ruden letztlich mit 2:1 die Oberhand, dank eines späten Treffers von Jonas Ganzi, und kletterte nach dem vierten Sieg in Serie aufgrund des Punkteverlustes von St. Leonhard in Sittersdorf - an die Tabellenspitze. Die Kicker aus Lavamünd hingegen warten seit bereit sechs Spielen vergeblich auf ein Erfolgserlebnis.

Gäste mit Blitzstart

Bereits in der vierten Spielminute ging der Gast aus Lavamünd durch ein Tor von Philipp Pansi in Führung, was den Druck auf die Hausherren erhöhte. Der Favorit ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und machte den Rückstand wett. In der 43. Minute erzielte Gregor Schnögl mit einem sehenswerten Schuss den Ausgleich und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams noch Luft nach oben hatten.

Joker sticht - Spannung bis zum letzten Pfiff

Die zweite Halbzeit begann ohne nennenswerten Chancen auf beiden Seiten, und das Spiel schien in einer Pattsituation zu verharren. Erst in der 80. Minute konnten die Hausherren die entscheidende Wende herbeiführen. Der ebenerst eingewechselte Jonas Ganzi nutzte seine Chance und traf zum 2:1. Dieser Treffer sorgte für große Erleichterung unter den Rudener Anhängern und brachte die Mannschaft an die Tabellenspitze, punktegleich mit Leonhard.

Mit diesem Sieg zeigte Ruden einmal mehr, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch unter Druck zu bestehen und wichtige Spiele zu gewinnen. Für Lavamünd hingegen war diese Niederlage ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin schon schwierigen Saison.

1. Klasse D: SV Ruden : Lavamünd - 2:1 (1:1)

80 Jonas Georg Ganzi 2:1

43 Gregor Achim Schnögl 1:1

4 Philipp Pansi 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter ElBieró erstellt.

