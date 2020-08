Mühldorf setzte sich in Nußdorf durch

Details Sonntag, 02. August 2020 11:26

Zum Auftakt der 1. Runde in der 2. Klasse A kam es im Osttiroler Nußdorf zum Duell zwischen dem SV Nußdorf 1b und dem SC Mühldorf. Beide Teams brennten auf diese Partie und waren gespannt wohin der Weg führen soll. Der SC Mühldorf war für die Nußdorfer eine große Unbekannte und am Ende sollte sich der Liganeuling auch mit 3:4 durchsetzen.

Mühldorf bestimmt den ersten Durchgang

Die Gäste traten sehr mutig auf und spielten sich gleich von Beginn an in die Partie. Mühldorf bot im ersten Durchgang eine starke Leistung und war die klar bessere Mannschaft. Somit war das 0:1 durch Bernhard Hopfgartner in der 27. Spielminute nur die logische Folge. Mühldorf hatte im ersten Durchgang weitere Chancen, ließ diese aber allesamt liegen. Nußdorf hingegen präsentierte sich kaltschnäuziger und kam durch Asim Kasupovic in einer der wenigen Offensivaktionen in der 37. Spielminute zum Ausgleichstreffer.

Offenes Spiel

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel offener und es kam zu einem gut ansehnlichen Hin und Her. Den besseren Start erwischte Mühldorf. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff stellte Bernhard Hopfgartner nach einem schnell kombinierten Angriff auf 1:2. Nußdorf brauchte jedoch erneut nich lange um die Partie wieder auszugleichen. Nach einem Konter stellte Manuel Moser nur zwei Minuten später auf 2:2. Ein Doppelschlag in der 66. und 67. Spielminute durch Johannes Reinsperger und Noah Kucher brachte die 4:2 Führung für Mühldorf und die Gäste damit auf die Siegesstraße. Nußdorf kam durch Philipp Lugger noch zum 3:4, mehr sollte den Hausherren nicht gelingen. Obwohl in der Schlussphase die Partie durchaus das Potenzial hatte zu Gunsten der Hausherren nochmals zu kippen.

Mario Pirker, Trainer SC Mühldorf: "Unser Konzept ist es mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten. Ich haben sechs Spieler von meiner U17 in Lurnfeld mitgebracht. Zudem ist unser ältester Spieler erst 23. Wir wollen hier Ausbildungsfussball betreiben. Ergebnisse sind deswegen nur zweitrangig. Unser Ziel ist es die Spieler weiterzuentwickeln. Ergebnisse wie dieses heute, nehmen wir natürlich gerne mit."

