Doppelschlag beschert Oberdrauburg drei Punkte in Nußdorf

Details Sonntag, 13. September 2020 09:09

In der siebenten Runde der 2. Klasse A kam es im Nußdorfer Aguntstadion zur Begegnung zwischen den heimischen FC Nußdorf 1b und dem SV Oberdrauburg. Die jungen Nußdorfer mussten bisher viel Lehrgeld zahlen und konnten erst fünf Punkte einheimsen. Besser stehen die Gäste aus Oberdrauburg da. Zehn Punkte holte man aus den ersten sechs Spielen. Heute wollte man mit einem Dreier den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

Pausenremis

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften begegneten sich ungefähr auf Augenhöhe und es gab Chancen auf beiden Seiten. Das erste Mal ganz knapp an einem Treffer war man in der 25. Spielminute dran. Philipp Goming scheiterte allerdings am Aluminium. Nur sechs Minuten später sollte es dann allerdings klappen mit dem ersten Treffer. Nach einem Angriff über links bediente Moser den in der Mitte freistehenden Hubert Pichler, der zum 1:0 einschoss. Den Gästen sollte noch vor der Pause der Ausgleich gelingen. Nach einer Unachtsamkeit in der Nußdorfer Defensive konnte Dario Lovrec zum 1:1 einschießen.

Vier Minuten reichen am Ende

Nach der Pause schien Nußdorf den späten Ausgleichstreffer gut verdaut zu haben, begann gut und ging neuerlich in Führung. Marco Zeiner ließ zwei Gegenspieler stehen und haute den Ball in den Winkel zur 2:1 Führung. Oberdrauburg kam durch diesen Gegentreffer auf, erhöhte den Druck und übernahm das Spiel. Mario Huber und Elias Urbaner konnten das Spiel per Doppelschlag in der 51. und 54. Spielminute drehen und den Spielstand auf 2:3 ändern. Mit dieser Führung im Rücken ließ Oberdrauburg seine Qualität aufscheinen und hatte in der letzten halben Stunde das Spiel weitestgehend im Griff und lief keine Gefahr mehr noch Punkte abzugeben. Ein wichtiger Sieg für Oberdrauburg, die sich in der Tabelle nun weiter nach oben orientieren können.

Die Besten: Marco Zeiner (ST) bzw. Dario Lovrec (MF), Marco Linder (ST)

