Knapper Kampf an der Spitze! Oberes Mölltal im Gleichschritt mit Spitzenreiter Baldramsdorf

In der 2. Klasse A geht es im oberen Drittel des Tableaus heiß her. Vier Mannschaften liefern sich ein Kopf an Kopf Rennen mit nur zwei Punkten Unterschied. Ganz oben zu finden sind der SV Baldramsdorf und die SPG Oberes Mölltal. Nachdem ersterer seine Samstagspartie gewinnen konnte, waren auch die Mölltaler im Duell gegen Dynamo Dölsach B erfolgreich. Die Gäste wurden dabei mit 5:1 vom Rangersdorfer Sportplatz gefegt.

Klare Angelegenheit schon in den ersten 45 Minuten

Die Zielsetzung für die Gastgeber war schon im Vorfeld der Partie klar. Ein Sieg muss her, um Spitzenreiter Baldramsdorf Konkurrenz zu machen und auch im Führungsquartett der 2. Klasse A präsent zu bleiben. Diese Ambitionen konnten die Mölltaler auch am Platz umsetzen. Gegen die Osttiroler Gäste, die sich auf Platz neun befinden, klingelte es schon nach sechs Minuten das erste Mal. Niklas Beer konnte ein Traumtor ins Kreuzeck des Dölsacher Tors erzielen. Weiterhin drückte nur die Heimmannschaft und konnte die Überlegenheit in der 35. Minute durch Julian Wallner wieder in ein Tor ummünzen. Drei Minuten später erzielte dann noch Niklas Beer seinen zweiten und den insgesamt dritten Treffer seines Teams und markierte damit einen klaren Halbzeitstand.

Überlegenheit setzte sich fort

Auch nach Wiederanpfiff zeigten die Gastgeber, dass sie nicht umsonst zu den Titelaspiranten gezählt werden. Zwar kam für Dölsach in Minute 54 ein kleiner Hoffnungsschimmer durch einen Treffer von Matthias Müllmann auf, doch weiterhin hatten die Mölltaler mehr Spielanteile. So traf in der 77. Minute Marcel Granegger zum 4:1, ehe Fabio Steiner in der 90. Minute den Sack endgültig zuschnürte und mit dem 5:1 das sechste und letzte Tor des Abends schoss. Weiterhin bleibt es also an der Spitze der Tabelle spannend, lediglich zwei Punkte trennen das Führungsquartett voneinander. Für die B-Mannschaft von Dynamo Dölsach ist es bereits die sechste Niederlage im neunten Spiel. Mit 25 Gegentoren muss auch an der Defensive gearbeitet werden.

Mario Rojacher, Obmann SPG Oberes Mölltal:

„Wir haben gut begonnen und waren auch stark im ersten Durchgang. Dann hatten wir einen kleinen Hänger, wo wir den Ball trotz vieler Chancen nicht mehr im Tor untergebracht haben. Genau in dieser Phase hat Dölsach dann aus einer ihrer wenigen Chancen den Treffer gemacht. Danach stabilisierten wir uns wieder und konnten den Sack zumachen. Wir wollen natürlich mit unserer jungen Mannschaft weiterhin im oberen Drittel mitspielen – an der Spitze geht’s ja ziemlich knapp zu – aber ich denke, das werden wir schaffen.“

Die SPG Oberes Mölltal will im Titelkampf nicht nachlassen und auch nächste Woche zu Hause gegen die SG Gitschtal punkten. Für Dynamo Dölsach B geht es in einem 1b-Derby zweier Osttiroler Teams gegen die SG TSU/Lok Matrei 1b um drei Punkte.