Techelsberg steht weiter auf gesunden Beinen!

Details Sonntag, 13. Februar 2022 13:35

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Obmann vom ASKÖ Techelsberg, Markus Langer, Rede und Antwort.



Leitet mit einem neuen Vorstand seit Juni 2021 die Geschicke vom ASKÖ Techelsberg: Markus Langer (42) Foto: KK/Techelsberg



Ligaportal: „Markus, wie zufrieden seid ihr mit der Herbstsaison gewesen?“



Markus Langer: „Unsere Zielvorgabe lag zwischen Rang drei und Rang sieben. Wir sind also am oberen Ende der eigenen Vorgaben angelangt und demgemäß sehr zufrieden. Highlights waren der Sieg über Krumpendorf/Pörtschach und das Remis bei Leader Arnoldstein".



Ligaportal: „Stichwort Arnoldstein. Der Tabellenführer liegt nicht uneinholbar vor euch. Ist der Aufstieg gar noch ein Thema?“



Markus Langer: „Nein, darüber denken wir nicht nach. Wir wollen weiter einen guten Unterhausfußball mit jungen Spielern bieten, weiter auf allen Ebenen auf gesunden Beinen stehen. Das Publikum nahm das im Herbst ja ausgezeichnet an. Wir sind über die guten Zuschauerzahlen, oft 200 Fans, selbst positiv überrascht und dankbar.“



Ligaportal: „Also wollt ihr in etwa bleiben, wo ihr seid. Gab es im Winter personelle Veränderungen?“





Markus Langer: „Routinier Marjan Kropiunig kam zu uns, dazu zwei junge Spieler aus Velden. Mit Velden arbeiten wir hervorragend zusammen, die haben ja hohe Ambitionen und so immer wieder Kicker, die auch ihre Möglichkeit für Kampfmannschaftseinsätze benötigen. Die bekommen sie dann bei uns. Clemens Tscharnuter wanderte nach Hermagor weiter.“



Ligaportal: „Einigen Vereine bereitet COVID nicht nur bei der Planung Kopfschmerzen. Wie sieht das bei euch in der Vorbereitung aus?“



Markus Langer: „Bei uns hält sich das zum Glück in Grenzen. Es gab ein paar vereinzelte Fälle, richtig gravierende Auswirkungen auf die Vorbereitung hatten die aber nicht. Die Vorbereitung läuft gut, wir trainieren in Moosburg und im Sportpark auf Kunstrasen, haben bald den ersten Test gegen Velden. Wir sind guter Dinge für das Frühjahr.“



Ligaportal: „Danke für das Interview und viel Erfolg!“