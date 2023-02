Die Weichen sind bei Viktring bereits für die nächste Saison gestellt

Details Samstag, 18. Februar 2023 10:20

Der SV Viktoria Viktring liegt nach dem Herbst an vierter Stelle, neun Punkte hinter Tabellenführer Magdalen. Ein Spiel mehr weist die Elf von Raphael Rotim in der 2. Klasse B zusätzlich auf. Zu viel um eine realistische Chance für eine Aufholjagd zu sehen, weshalb im Süden von Klagenfurt bereits die nächste Saison in das Blickfeld gerät. Dann wird ein neuer Anlauf für das Unternehmen Aufstieg gestartet.



Achtet im Frühjahr genau darauf, wer im Hinblick auf die nächste Saison mitzieht: Raphael Rotim Foto: Viktring/KK

Die direkten Duelle gaben zu Lasten von Viktring den Ausschlag

Die Viktoria ging ambitioniert in die Saison, wollte ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Die Hausaufgaben wurden dabei durchaus gut erfüllt. Das Mittelfeld und Hinterland der 2B wurde fast durchwegs besiegt, nur Feistritz und Draschitz schafften ein Remis gegen die Rotim-Truppe. Allerdings verlor Viktring sämtliche vier Spitzenspiele gegen das Führungstrio, zweimal gegen Rosegg, je einmal gegen Afritz und Magdalen. Letzteres liegt Trainer Rotim immer noch schwer im Magen: "Wir waren die bessere Truppe, mit mehr Ballbesitz und einem Chancenübergewicht, dennoch verloren wir mit 0:1." Aber nicht nur unglückliche Spielverläufe trugen ihr Scherflein zur Positionierung im Niemandsland bei. Der Coach berichtet von einer "nicht beabsichtigten Rotation mit fünf bis sechs Spielern, die aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder fehlten."

"Geplanter Jojo-Effekt": Im Winter abspecken, im Sommer wieder zulegen

Nimmt man die Tabelle als Maßstab, geht es für Viktring nicht mehr um besonders viel. Die erste Tabellenhälfte ist relativ komfortabel abgesichert, die Spitze enteilt. Dennoch lässt der Trainer die Zügel nicht schleifen: "Wir unternehmen nächste Saison einen neuen Anlauf. Ich verlange von meinen Spielern, für dieses Ziel bereits im Frühjahr mitzuziehen." Auf jeden Fall wird sich Viktring für dieses Vorhaben erneut verstärken. Was nicht weiter wundert, die Liste der Abgänge liest sich lang: Lamin Bojang (KSK-Wörthersee), Darko Preradovic (St. Margarethen/Ros.), Darko Babic (Slowenien), Hannes Hubel (Gallizien) & Pascal Hausegger (Ludmannsdorf) stehen nicht mehr zur Verfügung. Sehr viel Holz für einen Verein der zweiten Klasse. Neu an Bord sind Kingsley Duru (Moosburg), Armin Hevesevic (Ebenthal), Adel Mandzic (Comeback) & Dino Lalic (Slowenien). "Wir weisen also insgesamt ein Transfer-Saldo auf, viele Leistungsträger gingen verloren", räumt Rotim ein.

Extrem frühe Vorbereitung und später Start

Die Teilnahme am Klagenfurter Wintercup löst bei Rotim gemischte Gefühle aus: "Einerseits eine gute Sache, wir müssen uns nicht um Testspiele kümmern. Andererseits startet unsere Saison erst am ersten Aprilwochenende, Testspiele nach einem oder zwei Trainings sind nicht unbedingt optimal für den Saisonaufbau." Die Resulatate haben demgemäß lt. Rosim keinerlei Aussagekraft. Zweimal pro Woche trainiert Viktring auf dem Kunstrasenplatz in Fischl, die eigene Anlage harrt noch im Einwinterungszustand. Noch nicht dabei ist Routinier Christian Sablatnig, der mit Knieproblemen kämpft. Rotim hofft im Frühjahr auf eine Rolle als Hecht im Karpfenteich. Sein Meistertipp lautet Magdalener SC.









