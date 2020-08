Afritz feiert Kantersieg gegen Bodensdorf

Details Sonntag, 09. August 2020 11:13

In der zweiten Runde der 2. Klasse B kam es zum Duell zwischen dem SV Afritz und dem ASKÖ Bodensdorf. Beide Teams holten in der ersten Runde jeweils einen Punkt. Dieses Mal wollten beide Teams erstmals voll anschreiben. Am Ende blieben die Punkte in Afritz.

Afritz war nicht bereit

In der ersten Hälfte kamen die Hausherren überhaupt nicht gut ins Spiel. Dazu ließ man Zweikampf- und Laufbereitschaft vermissen. Bodensdorf hingegen konnte sich bei dem warmen Wetter besser überwinden und war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Afritz kam zwar zu zwei Chancen, diese vergab man jedoch. Bodensdorf brauchte allerdings auch einen Elfmeter für die Führung. Nach 19 Minuten verwandelte diesen Kevin Wagner zur 1:0 Führung für die Gäste. Bis zur Pause verabsäumte man es jedoch die Führung weiter auszubauen.

Einbahnfussball von Afritz

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel komplett. Afritz war nun bereit und übernahm die Spielkontrolle. Gleich nach dem Ankick gab es Elfmerter für die Hausherren. Fabian Raab verwertete souverän zum 1:1. Afritz legte nun hohes Tempo an den Tag und drehte in der 49. Spielminute das Spiel. Nach einer schnellen Kombination verwertete Fabian Orter zum 2:1. Afritz spielte sich nun quasi in einen Rausch, Bodensdorf war in Hälfte zwei Chancenlos. Mehr als zwei Freistöße hatten die Gäste Offensiv nicht mehr zu verzeichnen. Afritz zog weiter davon. Nach 64 Minuten erzielte Fabian Raab seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 3:1. Nur sieben Minuten später fiel das 4:1 durch Mario Valente abermals nach einem schnellen Kombinationsspiel. Die Partie war nun entgültig entschieden. In der Schlussphase legten Fabian Prettner und Fabian Raab nochmals nach und stellten den Endstand von 6:1 her.

Bernhard Bayer, Trainer SV Afritz: "Am Ende bin ich mit dem Spiel zufrieden. In der ersten Hälfte waren wir nicht laufbereit, machten keinen Sprint und so führte Bodensdorf. Nach dem Seitenwechsel haben wir das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Wir haben das Tempo angezogen und noch verdient gewonnen."

Beste Spieler: Fabian Raab, Thomas Tauchhammer (ST) bzw. Keiner

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten