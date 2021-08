10 Tore zwischen Admira Villach 1b und St. Jakob/Ros. 1b!

Details Samstag, 07. August 2021 09:45

Bereits am Freitag begann die dritte Runde der 2. Klasse B. Hierbei kam es zwischen der ESV Admira Villach 1b und der SG St. Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b zu einem Derby. Beide Teams haben sehr viele junge Spieler in ihren Reihen die langsam an die Kampfmannschaft herangeführt werden sollen. Während die heimischen vor diesem Spiel noch auf den ersten Punkt wartete, konnten die Gäste in der letzten Runde bereits das erste Mal anschreiben.

Spiel bereits früh entschieden

Für die Villacher Hausherren konnte der Start gar nicht besser laufen. Nach nur wenigen Sekunden konnte man nach einem Angriff über links und einer schönen Flanke bereits über das 1:0 jubeln. Die Admiraner gingen ein hohes Tempo und waren das bessere Team am Spielfeld. Mit einem Doppelschlag in der 17. und 20. Spielminute war die Partie dann eigentlich auch bereits entschieden. Matteo Dolinar und Denny Kudler waren die Torschützen des 2:0 und 3:0. Danach ließ das Tempo etwas nach, dennoch erhöhten die Villacher nach einer halben Stunde auf 4:0 durch Matteo Dolinar. Der Treffer von Jakob Brunner in der 38. Minute zum 4:1 ließ nochmal kurz Hoffnung bei den Gästen aufflackern.

Admira hat alles im Griff

Doch dies sollte nicht lange andauern. 17 Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da beseitigte Denny Kudler mit seinem zweiten Treffer und dem 5:1 endgültig die letzten Zweifel am Sieger dieser Partie. Matteo Dolinar und Felix Kollinger erhöhten kurz darauf sogar auf 7:1 für die Admiraner. St. Jakob gab sich aber bis zum Schluss nicht auf und wurde dadurch in der Schlussphase immerhin mit zwei weiteren Toren belohnt. Zuerst traf Matthias Meschik in der 84. Spielminute ehe in der 88. Tobias Prein mit seinem Treffer den 7:3 Endstand herstellte.

Luca Croatto, Trainer ESV Admira Villach 1b: "Wir sind super ins Spiel gestartet und gleich in Führung gegangen. Dadurch war es für uns leichter. Wir hatten das Spiel immer unter Kontrolle. Ich haben eine sehr junge Mannschaft mit ein paar Spielern die für die Kärntnerliga trainieren."

Die Besten: Julian Fuhrmann (IV), Denny Kudler (ST) bzw. Daniel Lackner (RV)

