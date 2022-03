Gelungener Heimauftakt! Bodensdorf gewinnt am Ende gegen Feistritz/Ros. klar

Details Samstag, 19. März 2022 21:11

Der ASKÖ Bodensdorf kam gegen den ATUS Feistritz/R. zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASKÖ Bodensdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Gerin Stadler sein Team in der 17. Minute. Er traf für die Gäste per Strafstoß zum 0:1, wobei de Entscheidung des Unparteiischen etwas fragwürdig war. Darko Tosic nutzte dann die Chance für Bodensdorf und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nach einer Flanke von der linken Seite traf er mit einem Direktschuss. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Am Ende doch eine klare Sache

Vladan Petrovic trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein. Maximilian Wenerich versenkte die Kugel per Elfmeter zum 3:1 für den ASKÖ Bodensdorf (65.) und krönte damit seine anstehende Geburtstagsfeier. Für das zweite Tor von Feistritz war Elias Branz verantwortlich, der in der 67. Minute nach einem Steilpass das 2:3 besorgte. Petrovic (86.) - er traf nach einer Ecke per Kopf - und Kevin Wagner (92.) - auch er verwandelte einen Strafstoß - brachten Bodensdorf mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Am Ende verbuchte Bodensdorf gegen Feistritz/R. die maximale Punkteausbeute.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Bodensdorf auf den vierten Rang kletterte. Mit dem Sieg baute Bodensdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Gastgeber zehn Siege, drei Remis und kassierten erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Bodensdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 26 Zählern aus 17 Spielen steht Feistritz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Feistritz/R. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der ASKÖ Bodensdorf zum SV Treffen, zeitgleich empfängt Feistritz den ASKÖ Techelsberg.





Martin Slunka, Trainer ASKÖ Bodensdorf: "Es war heute ein guter Auftakt mit einem gutem Gegner. Heute waren wir aber auf unserem Platz unschlagbar."

Die Besten: Maximilian Wenerich (RV), Vladan Petrovic (ST) bzw. Timon Hafner (ST)

2. Klasse B: ASKÖ Bodensdorf – ATUS Feistritz/R, 5:2 (1:1)

17 Gerin Jochen Stadler 0:1

36 Darko Tosic 1:1

60 Vladan Petrovic 2:1

65 Maximilian Sigurd Wenerich 3:1

67 Elias Daniel Branz 3:2

86 Vladan Petrovic 4:2

92 Kevin Wagner 5:2