Feistritz springt mit 5. Sieg in Folge auf Platz 4 vor

Details Samstag, 30. September 2023 22:21

Der ATUS Feistritz/Ros. empfängt in der 10. Runder von der Meisterschaft der 2. Klasse B die Mannen der 1b Mannschaft vom SV Rothenthurn. Die Rosentaler schienen am Papier wohl als leichter Favorit auf, aber gänzlich unterschätzen durfte man die neu formierte 1b Mannschaft von Rothenthurn nicht. Gegen die Erwartungen wohl vieler erspielten sich die Gäste immerhin schon zehn Zähler und rangiert auf Platz neun. Die Heimischen feierten zuletzt vier Siege in Folge, holten sich heute den fünften Sieg und sind nach einem mageren Start wieder voll auf Kurs um die Plätze im oberen Drittel.

Spiel zeitweiße auf Augenhöhe

Der Ball zirkulierte vorerst die meiste Zeit im Mittelfeld umher und Angriffe wurden nicht vollendet oder vom Defensivverbund der gegnerischen Abwehr unterbunden. Die Rosentaler mussten in der 15. Minute verletzungsbedingt ihren Routinier Josef Durnik vom Platz nehmen und durch Julian Dergaschnig ersetzen. Kurz danach war es dann aber so weit, dass es das erste Mal gejubelt werden durfte. Nach einer Ecke stieg Heimo Zwittnigg am höchsten und brachte den Ball per Kopf zur 1:0 Führung unter – 17. Minute. Wenig geschockt vom Rückstand steckten die Gäste nicht zurück und in der 31. Minute konnte Mag. Daniel Robert Haslacher nach einem Tormannfehler für seine Elf ausgleichen – 1:1. Kurz vor der Pause erzielte der spielende Sektionsleiter, Sascha Piroutz nach einem großartigen Pass von Dergaschnig die 2:1 Pausenführung.



Hattrick in 9 Minuten von Piroutz

In den zweiten 45 Minute wollten die Rosentaler den Sack nun zu machen und Sascha Piroutz war der richtige Mann dafür, denn in den Minuten 48, 55 und 57 erzielte er einen lupenreinen Hattrick innerhalb von neun Minuten. In den Minute 48 und 55 stand Piroutz dort, wo man es von einem Stürmer erwartet, denn nach Schüssen auf das Tor und schlecht abgewehrten Bällen stand er jeweils goldrichtig und schob die Kugel so in die Maschen. Den Treffer in der 57. Minute erzielte er per Kopf nach einem hohen Ball in den Strafraum und vollendete somit seinen Hattrick. Das halbe Dutzend voll, machte Gerin Jochen Stadler mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze direkt neben die Stange und stellte damit in der 78. Minute auf 6:1. Den Schlusstreffer erzielten aber die Gäste. Nach einem hohen Ball in den Strafraum konnte der heimische Schlussmann den Ball nur nach vorne abwehren und Matteo Olsacher erzielte den 6:2 Endstand ebenfalls per Abstauber– 90. Minute.



Sascha Piroutz (Trainer ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir haben heute verdient gewonnen. In den ersten 45 Minuten haben wir uns das Leben noch selbst etwas schwergetan und den Gästen das ein oder andere Mal etwas zu viel Platz gelassen, aber spätestens nach der Halbzeit hatten wir das Spiel für die restliche Dauer unter Kontrolle. Es war wichtig, dass wir kurz vor der Pause nochmal in Führung gingen und direkt nach der Pause diese zusätzlich ausbauen konnten. Wir hätten sicher auch noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können, aber so geht das Ergebnis auch in Ordnung.“

