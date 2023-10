Rosegg erklimmt nach Topspiel die Tabellenspitze

Details Samstag, 07. Oktober 2023 22:37

In der 2. Klasse B kam es in der 11. Runde zum absoluten Topspiel der Woche. Der bisherige Tabellenführer vom SV Afritz war zu Gast beim ersten Verfolger, dem SV Rosegg. Mit dem unerwarteten, aber sehr deutlichen Sieg gegen die Gegendtaler schoben sich die Inselkicker vom SV Rosegg an den Gästen vorbei auf den Platz an der Sonne. Im Vorfeld waren die Gäste, welche im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen waren, leicht zu favorisieren, im Spiel gegen die Verfolger schien davon aber nichts zu sehen, denn die Heimelf fügte den Gästen eine ungefährdete erste Saisonniederlage zu.

Memic läutet Sieg ein

Die Gäste aus Afritz sollten sich in dieses Spiel nie wirklich zu finden. Die Heimelf war taktisch gut eingestellt und ließ dem Gegner wenig Platz sich zu entfalten oder gar Möglichkeiten zu kreieren. Die Heimelf ging mit einem ihrer ersten Torschüsse auch schon in Führung. In der 8. Minute nutzte Bekir Memic seine Gelegenheit und platzierte seinen Schuss aus etwa 20m im Gehäuse der Gäste – 1:0 Führung für die Rosegger. Noch in den ersten 45 Minuten, in wechselte Trainer Kudler den heutigen Man of the match, Raphael Nocnik für Ante Cavar ein. In der 35. Minute spielte Trainersohn Denny Kudler einen herrlichen Lochpass auf den Neuling Raphael Nocnik und dieser traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 2:0 für die Heimelf.



Doppelschlag von Nocnik besiegelt Afritzer Schicksal

In den zweiten 45 Minuten ließen die Heimischen bei den Gästen keinen Funken der Hoffnung aufkommen. In der 56. Minute setzte Nocnik den Ball noch an die Stange, aber den Nachschuss brachte er im Gehäuse unter und stellte damit auf 3:0. Seinen dritten Treffer erzielte Nocnik auch schon in der 61. Minute und kürte sich damit vor ab zum Spieler des Tages. Von den Gegendtalern kam danach nur noch wenig. Es schien, als hätte man sich mit der Niederlage schon abgefunden. Auffällig wurde man nur noch dadurch, dass der Unparteiische auch vor der Afritzer Ersatzbank nicht mit dem gelben Karton halt machte und einem Ersatzspieler wegen Kritik verwarnte, ehe er das Spiel beendete.



Harald Kudler (Trainer SV Rosegg):

„Wir waren sehr dominant und haben Afritz nie ins Spiel kommen lassen. Wir haben sie zu Fehlern und hohen Bällen gezwungen, welche ihnen aber ebenfalls nichts brachten. Die gesamte Mannschaftsleistung war top in diesem Spiel. Wir haben 2. Bälle erobert und jeder hat für den anderen gekämpft. Mit etwas Glück hätten wir vielleicht sogar 1-2 Tore mehr erzielen können, aber wir sind sehr zufrieden mit diesem Spiel.“

