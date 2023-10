Himmelberg gewinnt Duell der Nachzügler eindeutig

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:04

In der 12. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B empfing der SV Himmelberg die Mannen vom SV Draschitz. Beide Teams rangieren in der Tabelle im hinteren Bereich und konnten bisher nicht viele Zähler sammeln. Für die Gäste aus Draschitz umso erstaunlicher, da man vergangene Saison noch das beste Saisonergebnis der Vereinsgeschichte bejubeln durfte. Die neu formierte Mannschaft der Heimischen konnte vor der Meisterschaft schwer eingeschätzt werden, dürfte aber wohl nur wenig hinter den eigenen Erwartungen liegen.

Treffer kurz vor der Pause

Einen Favoriten vermochte man vor dem Spiel in diesem Duell nicht vorauszubestimmen, daher durfte man sich über den Spielverlauf überraschen lassen. Beide Teams versuchten sich darin die Defensive zu stärken und zumindest kein Gegentor zu bekommen, was natürlich zu Lasten der Offensivabteilungen ging, denn diese konnten sich Anfangs nicht wirklich hervorheben. Es schien als ginge es mit einem torlosen Remis zum Pausentee, aber da hatte Andres Warmuth etwas dagegen. Nach einem Weitschuss von seinem Teamkollegen, konnte der Draschitzer Schlussmann den Schuss nur nach vorne abwehren und Andreas Warmuth regierte schneller als die Defensive und vollstreckte den Abpraller zur 1:0 Führung in der 40. Minute.



Doppelschlag besiegelte Draschitzer Schicksal

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich ein ähnliches Bild ab. Beide Teams bemühten sich um Torchancen, aber ohne nennbare Erfolge. Zum Leidwesen der Gäste buxtierte man den Ball in der 69. Minute in die eigenen Maschen, Jakob Martin Tschofenig war der Unglücksrabe, der zum 2:0 für seine Kontrahenten traf. Nicht mal eine Minute später zeigte der Unparteiische nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste auf den Elfmeterpunkt zu Gunsten der Heimelf. Jürgen Giovanelli fühlte sich sicher und nahm das Duell vom Punkt an. Er verwandelte in Minute 70 den Elfmeter zum vorentscheidenden 3:0 der Himmelberger. Als Draufgabe traf in Minute 82 der Trainersohn Christoph Ernst Ebner zum 4:0 Endstand seiner Elf, nachdem man die Aktion im Vorfeld über mehrere Stationen durchspielte und bravourös vollendete.



Ernst Ebner (Trainer SV Himmelberg):

„Eine sehr gute kämpferische Leistung von meinem Team. Wir hatten einige Ausfälle zu verkraften, da einige Stammspieler für das Spiel absagen mussten, aber die Jungs haben brav und tapfer gekämpft. Zum Glück hat sich unser Tormann bei dem Zusammenstoß nicht ernster verletzt. Sowas sieht man nie gern, aber zum Glück ist nichts passiert.“

