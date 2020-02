Porträt & Wordrap von und mit Straßburg-Torjäger Kevin Sturm

Details Freitag, 14. Februar 2020 19:26

Kevin Sturm befand sich bereits in den letzten Saisonen stets vorne in der Torschützenliste. Im Herbst traf der SV Straßburg-Angreifer 13x ins Schwarze, liegt damit wie in der Tabelle mit den Gurktalern auf Rang 2. Der Rückstand beträgt dennoch beachtliche 10 Treffer- nachdem der Führende Manuel Voraberger aber zu Ludmannsdorf wechselte, lebt dennoch die Chance auf die erstmalige Torjägerkrone.

„Dazu brauche ich aber eine Ausbeute wie im Herbst“, erzählt uns Kevin, der hier Platz 1 anvisiert. „Das ist mein persönliches Ziel, das trägt automatisch dazu bei, dass mein Verein seine Ziele erreicht.“ Da wollen die Straßburger hinter den einsamen Kreisen ziehenden Sörg-Kickern (Siege in allen 13 Spielen!) die Vizemeisterschaft erobern.

Kevins’ Spiel setzt auf Tempo

„Kepse“, wie er von Freunden genannt wird, gehört zu jenen Stürmern, die Pässe in die Schnittstelle oder hinter die Abwehr lieben. Ihm kommt daher das von Trainer Stephan Kleedorfer bevorzugte 4-3-3 entgegen, er spielt dann seine Vorzüge im 1 vs. 1 gegen den letzten Mann und/oder den Torhüter kaltschnäuzig aus. Die meisten seiner Treffer resultierten aus solchen Situationen, viermal traf er gleich gegen Krumpendorf/Pörtschach,

Foto: Sobe

Kontinuität in allen Lebensbereichen

Beständigkeit prägt sein Leben auf und neben dem Platz. Auf dem Spielfeld verbrachte der 25-jährige Metallbautechniker die meisten Jahre seines Kickerdaseins beim Stammverein Straßburg- privat hat er mit Jasmin eine feste Freundin zur Seite, die im Mai ihr erstes gemeinsames Baby erwartet.

Wordrap mit Kevin Sturm

SV Straßburg?

Geiler Verein



Lieblingsverein im Profibetrieb?

Borussia Dortmund



Fußballerisches Vorbild?

Marco Reus



Lieblingssport neben Fußball?

Schifahren

Bier oder Wein?

Bier



Berge oder Meer?

Meer



Lieblingsapp am Handy?

Whats App



Ligaportal

Super App



Lieblingsmusik?

Querbeet eher Charts



Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Auch Marco Reus

