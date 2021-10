Preitenegg gewinnt Derby gegen St. Paul und krönt sich zum Herbstmeister

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:41

In der 14. Runde der 2. Klasse C stieg am Samstag im Preitenegger Stadio delle Alpi das Derby des TSV gegen den ASC St. Paul. Der TSV Preitenegg ging als Tabellenführer und daher auch als Favorit in dieses Spiel. Erst einmal musste man in dieser Saison als Verlierer vom Platz gehen. Mit einem Heimsieg wollte man nicht nur den Polster ausbauen sondern auch den Herbstmeistertitel fixieren. Die Gäste aus St. Paul kamen in den letzten Runden in der Tabelle immer weiter nach vorne. Mit einem Sieg in Preitenegg wollte man sich im Titelrennen zurück melden.

Torloser erster Durchgang

Den besseren Start ins Derby erwischten die Hausherren. Preitenegg war in den ersten 25 Minuten das präsentere Team, entschied die wichtigen Zweikämpfe für sich und hatte das Spiel weitestgehend im Griff. In der Offensive erarbeitete man sich drei gute Möglichkeiten, doch diese wurden leichtfertig vergeben und so verabsäumte man es, die Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel zu bekommen. Mitte der ersten Hälfte musste Steiner auf Seiten der Gäste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und mit dem neuen Mann, Philipp Unterluggauer drehte sich die Partie. Auf der Sechserposition konnte er sich viele Bälle erkämpfen und plötzlich war St. Paul das tonangebende Team. Zwei gute Möglichkeiten hatten die Gäste auf die Führung, doch auch die St. Pauler konnten daraus kein Tor machen und so ging es mit einem doch gerechten Remis in die Pause.

Christian Ragger und zehn Minuten rechen den Hausherren

Nach der Pause kamen wieder die Hausherren als besseres Team auf den Platz. Es dauerte nur zwei Minuten ehe auch endlich die Führung gelingen sollte. Christian Ragger schoss einen Freistoß von der Strafraumgrenze flach und satt ins Torwarteck zur 1:0 Führung. Zehn Minuten später enteilte Ragger nach einem Abwehrfehler der St. Pauler Hintermannschaft und ließ dem Keeper der Gäste aus halblinker Position vor dem Tor keine Chance. Nur Sekunden später nutzten die Preitenegger die Schockstarre der St. Pauler erneut aus und Mateo Jöbstl erzielte das vorentscheidende 3:0. Danach glich sich die Partie wieder aus. St. Paul versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen, die Torchancen waren aber rar, weil auch die Preitenegger Hintermannschaft einen guten Job machte. Letztlich kam der sehenswerte Anschlusstreffer von Michael Gutsche nach einem Eckball in der 87. Spielminute zu spät. Preitenegg freute sich schlussendlich über einen verdienten Sieg und den Herbstmeistertitel.

Die Besten: Clemens Kreuzer (DM), Christian Ragger (ST) bzw. Marcel Hartl (IV), Philipp Unterluggauer (DM)

