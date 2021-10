Sieben auf einen Streich! Martin Mayerhofer schießt Frantschach im Alleingang zum ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 16:22

In der 13. Runde der Meisterschaft der 2. Klasse C empfing am Samstag der FC Frantschach die SV Union Gurk. Die Frantschacher sind so etwas wie die Schießbude der Liga, liegen auf dem letzten Tabellenplatz und konnten noch keinen Sieg verbuchen. Die Gurker hielten vor dem Spiel immerhin bei 13 Punkten und konnten zuletzt zu Hause gegen St. Paul einen Punkt ergattern. Kurios, alle 13 Punkte holte die Union Gurk zu Hause am kleinen Platz.

Mayerhofer Hattrick und knappe Pausenführung

Die Hausherren erwischten einen guten Start in dieses Spiel und konnten dabei vor allem auf ihren Stürmer Martin Mayerhofer setzen. Acht der elf Tore bisher gingen auf sein Konto. In der zehnten Spielminute trat der Stürmer zum ersten Mal in Erscheinung und brachte die Frantschacher mit 1:0 in Führung. In der 17. Spielminute trat Mayerhofer zum Strafstoß an und verwertete souverän zum 2:0. Damit konnte sich Frantschach mit einem guten Start bereits einen kleinen Polster erarbeiten. Nach 28 Minuten machte Martin Mayerhofer schlussendlich seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 3:0. Mit dieser Führung im Rücken schien man sich aber scheinbar zu sicher und so konnte Gurk noch vor der Pause zurückschlagen. Alexander Zechner verkürzte in der 34. Spielminute auf 3:1 ehe David Mitterer kurz vor der Pause gar noch auf 3:2 verkürzen konnte.

Mayerhofer nicht zu stoppen

Nach der Pause gelang es den Gästen weiterhin nicht, den Stürmer der Frantschacher in den Griff zu bekommen. Erneut erzielte Mayerhofer einen lupenreinen Hattrick. Diesmal benötigte er dafür etwas mehr als eine halbe Stunde und stellte dadurch auf 6:2. Das Spiel war damit zehn Minuten vor dem Ende entschieden, dennoch sollten die Zuseher noch weitere Tore zu sehen bekommen. Gurk gab sich in diesem Spiel in keiner Phase auf und konnte somit durch zwei Treffer nochmal für leichte Spannung sorgen. Mario Ring in der 85. und Maximilian Lattacher in der 87. Spielminute waren die Torschützen. Den Schlusspunkt durfte aber der Man-of-the-Match himself machen. Martin Mayerhofer erzielte in der 90. Spielminute seinen siebenten! Treffer und stellte den Endstand von 7:4 her.

Die Besten: Martin Mayerhofer (ST) bzw. keiner

