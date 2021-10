Weitensfeld feiert Gurktalderbysieg gegen Gurk vor toller Kulisse

Details Samstag, 30. Oktober 2021 19:28

In der 15. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C stand am Samstagnachmittag das Gurktalderby zwischen dem SV Weitensfeld und der SV Union Gurk am Programm. Die Weitensfelder gingen mit viel Vorfreunde und als Favorit in dieses Spiel. Mit einem Sieg winkte den Weitensfeldern der dritte Tabellenplatz und man könnte weiterhin ein kleines Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden. Die Gäste aus Gurk gingen wie erwähnt als klarer Außenseiter in dieses Spiel, hofften aber darauf, im Derby endlich den ersten Punkt in der Fremde holen zu können.

Einbahnfussball von Weitensfeld

Den Akteuren in Weitensfeld wurde eine super Kulisse geboten. Über 200 Leute fanden sich am Sportplatz ein um das Derby zu verfolgen. Von dieser Kulisse angetrieben bot Weitensfeld eine sehr starke Leistung. Man hatte extrem viel Ballbesitz und war über das gesamte Spiel hinweg die dominierende Mannschaft. Gurk hatte im Prinzip das gesamte Spiel über keine Chance. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte nach einer halben Stunde Martin Strebenitzer. Johannes Gebeneter schoss, der Torwart der Gäste musste den Ball Abprallen lassen und Strebenitzer war zur Stelle und besorgte damit das 1:0.

Nach dem Seitenwechsel konnte Weitensfeld die Dominanz noch mehr in Tore ummünzen. In der 52. Spielminute war Philipp Prodinger nach einem Stromberger Eckball per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Mit einem Doppelpack in zwischen der 65. und 68. Minute setzten die überlegenen Weitensfelder dann auch den Schlusspunkt. Zuerst besorgte Martin Strebenitzer mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Nur kurz danach erzielte auch Philipp Prodinger sein zweites Tor und fixierte damit den Endstand von 4:0.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Wir hatten heute eine super Kulisse und haben ein tolles Spiel geboten. Wir waren die bessere Mannschaft und konnten heute das Derby klar für uns entscheiden. Der Sieg hätte schlussendlich von den Chancen her auch noch höher ausfallen können."

Die Besten: pauschallob bzw. keiner

