Straßburg verliert nach Niederlage gegen Wietersdorf weiter an Boden

Die 15. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C brachte am Samstag das Duell zwischen dem SV Straßburg und der WSG Wietersdorf mit sich. Straßburg war mit hohen Ambitionen in die Saison gegangen und war von Anfang an mit Preitenegg an der Tabellenspitze. In den letzte Runden brachen die Straßburger aber etwas ein und rutschten auf Rang drei ab. Diesmal sollte mit einem Sieg gegen Wietersdorf die Trendwende geschafft werden. Doch die Form sprach vor dem Spiel für die Gäste, die sich nach einem Trainerwechsel wieder auf dem Vormarsch befinden.

Straßburg findet auch gegen Wietersdorf kein Mittel

Die Gäste aus Wietersdorf waren an diesem Nachmittag das bessere Team. Bereits nach zehn Minuten ging man verdient mit 1:0 in Führung. Andre Pemberger war nach einer starken Einzelleistung der Torschütze. Straßburg kam kaum zu Torchancen und somit waren ein paar harmlose Weitschüsse das einzige was man in der Offensive zusammenbrachte. Weil Tobias Drobesch im ersten Abschnitt einmal nur das Aluminium traf, ging es mit dem knappen 0:1 in die Pause.

Im zweiten Durchgang war weiterhin Wietersdorf das bessere Team und konnte eine Viertelstunde vor Spielende den Sack zumachen. Tobias Drobesch nahm den Ball an, drehte sich auf und versenkte das Spielgerät zum vorentscheidenden 2:0 im Tor. In der Nachspielzeit staubte David Vukicevic einen Drobesch Schuss aus kurzer Distanz zum 0:3 Endstand ab. Straßburg rutschte damit in der Tabelle auf den vierten Platz ab, während sich die Wietersdorfer auf einen Punkt an die Straßburger heranschoben.

Markus Kopeinig, Trainer WSG Wietersdorf: "Es war von uns heute eine kollektive Mannschaftsleistung die uns die drei Punkte gebracht hat. Der Sieg war verdient, wir haben das Spiel bestimmt und Straßburg hat das gesamte Spiel über nicht gewusst, was sie tun sollen.

Die Besten: keiner bzw. Marcel Krennbucher (IV), Daniel Safran (ZM), Tobias Drobesch (ST), Wolfgang Gragger (ST)

