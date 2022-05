Titel nur noch Formsache - Preitenegg schickt auch Wietersdorf auf die Bretter

Details Sonntag, 08. Mai 2022 10:55

Erfolglos ging der Auswärtstermin der WSG Wietersdorf beim TSV Preitenegg über die Bühne.Wietersdorf verlor das Match mit 1:3. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf und Preitenegg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte Preitenegg schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Gleichstand zur Pause

Gerald Maurer machte in der 15. Minute das 1:0 von TSV Preitenegg perfekt. Luca Lausegger ließ sich in der 29. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einer Standardsituation zum 1:1 für die WSG Wietersdorf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Der Favorit setzt sich durch

Clemems Kreuzer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Preitenegg über die Linie (68.). Christian Ragger versenkte die Kugel via Freistoß zum 3:1 für den Ligaprimus (72.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nach 24 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den TSV Preitenegg 65 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund des TSVP ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Seit zwölf Begegnungen hat TSV Preitenegg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Kurz vor Saisonende belegt Wietersdorf mit 39 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt zwölf Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Preitenegg ist der SV Hirter Kraig 1b auf gegnerischer Anlage. Die WSG Wietersdorf misst sich mit dem SC Sörg.

2. Klasse C: TSV Preitenegg – WSG Wietersdorf, 3:1 (1:1)

72 Christian Ragger 3:1

68 Clemems Simon Kreuzer 2:1

29 Luca Lausegger 1:1

15 Gerald Maurer 1:0