12-Tore-Spektakel in Eberndorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:46

Der Eberndorfer AC empfing zur 12. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse C die Mannen vom ASV St. Margarethen im Lavanttal. Die Gäste aus dem Lavanttal liegen in der Tabelle ihren Erwartungen hinterher und sind sicher weiter hinten angesiedelt als man es gerne wäre. Die Heimischen aus Eberndorf rangieren im hinteren Drittel und halten erst bei sieben Punkten aus den ersten zehn Spielen, damit war die Favoritenrolle eher den Gästen zuzuschreiben.

Friesacher Doppelschlag stellt die Weichen

Die Gäste kamen gut in das Spiel und erspielten sich schon zu Beginn einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Es dauerte daher nur bis zur 14. Minute eher Lukas Stefan Friesacher erstmals an diesem Tag jubelnd abdrehte – 0:1. Lediglich neun Minuten später stellte Lukas Wuggenig in der 23. Minute bereits auf 0:2 für die Gäste. Sein zweites Tor in den ersten 45 Minute erzielte Friesacher dann auch schon in Minute 34 und stellte damit den 0:3 Pausenstand her.



Torfeuerwerk in den zweiten 45 Minuten

Die zweiten 45 Minuten boten den Zuschauern ein wahres Feuerwerk an Toren und Jubelgeschrei. Den Anfang machte Alexander Lengauer mit dem Anschlusstreffer per Elfmeter zum 1:3 in der 50. Minute. Die Hoffnung wahrte nur kurz den Herbert Matthias Theuermann erzielte per Doppelschlag in den Minute 52 und 53 die Treffer zum 1:5 für die Gäste aus dem Lavanttal. In der 57. Minute war es aber wieder Lengauer, der die Heimischen mit einem weiteren Elfmetertreffer wieder auf 2:5 ran brachte. Aber auch dieser Versuch wieder in das Spiel zu finden wurde von den Gästen zunichte gemacht. In der 60. Minute traf Spielertrainer Martin Mayerhofer zum 2:6 und stellte den ursprünglichen 4-Tore-Abstand wieder her. In der 69. Minute markierte Friesacher seinen dritten Treffer in diesem Spiel und erhöhte auf 2:7. Nur zwei Minute später stellte Dorian Baumgartner auf 2:8 – 71. Minute. Spielertrainer Mayerhofer traf gar ein zweites Mal und erzielte das 2:9 für die St. Margarethner in der 77. Minute. Daniel Rudolf Zöhrer von den Heimischen stellte in der 79. Minute den 3:9 Endstand her indem er die Kugel im Gehäuse ein letztes Mal in diesem Spiel unterbrachte.



Martin Mayerhofer (Trainer ASV St. Margarethen/Lav.):

„Es war ein Spiel wie zuletzt eigentlich immer, aber diesmal haben wir uns endlich selbst belohnt und die Chancen auch genutzt. Das ist uns zuletzt nicht immer so gut gelungen, daher haben wir auch einige Punkte liegen gelassen. Ich hoffe, dass damit nun endlich der Knopf aufgegangen ist und es in den nächsten Spielen so weitergeht. Das nächste Spiel gegen Wietersdorf wird sicher super, da können wir schon auf einiges gespannt sein. Mit den beiden Strafstoßentscheidungen gegen uns bin ich nicht ganz glücklich, aber solche Entscheidungen muss man eben auch akzeptieren. Ich bin stolz auf mein Team nach diesem Spiel.“

