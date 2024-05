Mitterer-Doppelpack beschert SV Gurk wichtigen Sieg

Spielberichte

In einem packenden Fußballmatch der 2. Klasse C, das Spannung bis zur letzten Sekunde bot, setzte sich SV Union Gurk mit einem 2:1 gegen SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters durch und fuhr 2024 den zweiten "Dreier" ein. Das Spiel, das in den ersten 45 Minuten noch ohne Tore blieb, entfachte in der zweiten Hälfte ein wahres Feuerwerk an Spannung und Leidenschaft, wobei die Entscheidung erst in den Schlussminuten fiel.

Erste Halbzeit: Kampf um Dominanz

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Die ersten Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem Abtasten der Gegner. Die Hausherren starteten mit einer guten Chance durch David Schrittesser in der 5. Minute, doch die Youngsters ließen sich nicht einschüchtern und antworteten mit eigenen Vorstößen. Trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten, darunter ein Freistoß für die Gäste in der 12. Minute und einer eindrucksvolle Parade von Gurk-Keeper Felix Lassnig, blieb die erste Halbzeit torlos. Die Defensive beider Mannschaften stand sicher, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zeite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Tempo und engagiertem Einsatz. Die Youngsters eröffneten den Torreigen in der 65. Minute durch ihren Topscorer Julian Glantschnig, der das 0:1 markierte. Doch die Antwort der Gurker ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielten die Heimischen den Ausgleich durch einen spektakulären Seitfallzieher von David Mitterer, welcher das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Von da an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen hatten. In der 82. Minute dann die entscheidende Szene: Gurk gelang es, durch einen Konterschlag - wieder war Mitterer erfolgreich - das 2:1 zu erzielen und damit die Führung zu übernehmen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hohem Druck und der verzweifelten Aufholjagd der Gäste, die alles nach vorne warfen, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger brenzliger Situationen und einer Nachspielzeit von sieben Minuten gelang es den Youngsters jedoch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Der SV Union Gurk verteidigte mit Mann und Maus und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss erstellt.

