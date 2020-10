Achter Streich! Maria Rojach bezwingt zu Hause Magdalensberg/Poggersdorf

Details Montag, 19. Oktober 2020 10:59

Am Samstag standen sich im Zuge der zwölften Runde der 2. Klasse D der Tabellenführer, der SV Maria Rojach und die SG Magdalensberg/Poggersdorf Youngstars gegenüber. Die Lavanttaler konnten die letzten sieben Spiele alle gewinnen und sich in der Tabelle einen kleinen Polster erarbeiten. Magdalensberg zeigte zuletzt mit einem Sieg gegen St. Paul auf, ließ allerdings in der letzten Woche überraschend Punkte in Frantschach liegen. Das erste Spiel endete mit einem 4:0 Sieg der Lavanttaler.

Furioser Start der Heimmannschaft

Maria Rojach ging gut in dieses Spiel hinein und bestimmte so die Anfangsphase. Es dauerte auch nur knapp sechs Minuten ehe der erste Treffer fiel. Florian Puggl nahm einen Pass super mit und schloss mit dem zweiten Kontakt zum 1:0 ab. Maria Rojach griff in der Folge weiter an und kam nach einem Foulspiel zu einem Elfmeter, den allerdings Paier vergab. Nur wenige Augenblicke später konnten sich die Gäste erneut nur mit einem Foul helfen und es gab wiederum Elfmeter. Diesmal trat Nace Ceru an, verwertete souverän und stellte auf 2:0. Ceru war es auch, der bei einem weiteren Angriff mit einem sehenswerten Schuss am Pfosten scheiterte. Danach gingen die Hausherren aber etwas nachlässiger ans Werk und so kamen die Gäste besser ins Spiel und durch Maximilian Rupitsch zum nicht unverdienten Anschlusstreffer durch Maximilian Rupitsch. Mit dem 2:1 ging es dann auch zum Pausentee.

Mit etwas fortune zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel war weiterhin die Gastmannschaft präsenter und Claudio Fasser-Lindenthal konnte nach einem Freistoß von der Mittellinie zum 2:2 einköpfen. Doch Maria Rojach ließ sich dadurch nicht beirren und Florian Puggl stellte mit seinem zweiten Tor in der 48. Spielminute die erneute Führung der Hausherren her. In der Folge war allerdings Magdalensberg/Poggersdorf die aktivere Mannschaft und scheiterte zweimal nur Aluminium. Ein Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen.Erst in der Schlussphase erfing sich Maria Rojach wieder und konnte mit gutem Umschalten für Gefahr sorgen, In der Nachspielzeit machte Christian Leitner alles klar und schoss aus spitzem Winkel zum 4:2 Endstand ein.

Die Besten: Florian Puggl (ST) bzw. Claudio Fasser-Lindenthal (MF), Maximilian Rupitsch (ST)