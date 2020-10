St. Paul weiterhin im Aufwind - Sieg in Preitenegg!

Details Montag, 19. Oktober 2020 11:33

Am Sonntag stand in der 2. Klasse D im Zuge der zwölften Runde ein Spitzenspiel an. Der TSV Preitenegg, einer der Titelkandidaten empfing einen weiteren Aufstiegsfavoriten, den ASC St. Paul. Beide Teams konnten den eigenen Ansprüchen bisher nicht immer gerecht werden, daher lag man vor diesem Spiel bereits sechs bzw. neun Punkte hinter dem Tabellenersten. Ein Sieg war damit quasi für beide Teams Pflicht. Das erste Spiel gewann St. Paul mit 4:2.

Spielverlauf pro St. Paul

Am kleinen Platz in Preitenegg entwickelte sich wie erwartet ein rassiges Spiel. Gefühlt ging von jedem Einwurf, jedem langen Ball und jedem Standard Gefahr aus. Preitenegg legte quasi los wie die Feuerwehr und hatte in den ersten zehn Minuten bereits sehr gute Einschussmöglichkeiten, doch Martin Lichtenegger hielt den Kasten der St. Pauler rein. So kam St. Paul nach dieser druckvollen Anfangsphase mit der zweiten Möglichkeit zur Führung. Nach einem Diagonalball, den sich Holzbauer erkämpfte bediente dieser Manuel Wiesenbauer in der Mitte, der nur mehr ins leere Tor einschieben musste. Das Spiel blieb weiterhin zerfahren,dennoch lag am kleinen Platz jederzeit ein weiterer Treffer in der Luft. Nach einer knappen halben Stunde misslang dem Keeper der Hausherren ein Abstoß, dieser landete bei Manuel Wiesenbauer, der sich den Ball herrichtete und aus gut 30 Metern einschoss. Preitenegg ließ trotz eines weiteren Rückschlages nicht nach und kam durch Daniel Grillitsch zum 2:1 Anschlusstreffer. St. Paul konnte einen Freistoß nicht gut klären und Grillitsch zog im 16ner ab und traf durch alle Leute hindurch. Danach ging es mit diesem knappen Rückstand der Hausherren in die Kabinen.

St. Paul rettet die drei Punkte

Preitenegg kam gut aus der Kabine und kam durch Spielertrainer Christoph Eneo zum nicht unverdienten 2:2 Ausgleich. Preitenegg konnte sich allerdings nur kurz freuen, denn nach dem Ankick zirkelte Martin Lippitz den Ball von der Strafraumgrenze zur erneuten St. Pauler Führung ins lange Eck. In der Folge konnte St. Paul die Führung sogar nochmals ausbauen. Nach einem schönen Zuspiel umkurvte Maximilian Polli den Keeper der Hausherren und stellte in der 70. Spielminute auf 2:4. Preitenegg antwortete mit einer Schlussoffensive. Gut zehn Minuten vor dem Spielende kam Martin Lichtenegger nach einem Lochpass zu spät an den Ball und legten einen Preiteneggstürmer im Strafraum. Der verhängte Elfmeter war unstrittig, die Rote Karte jedoch für viele schon verwunderlich. Jürgen Brunner verwertete den Strafstoß souverän und verkürzte auf 3:4. St. Paul stemmte sich in der Schlussphase gegen wütende Preitenegger Angriffe und versuchte in Unterzahl die Führung irgendwie über die Zeit zu bringen, was schlussendlich auch gelang.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Auf dem kleinen Platz in Preitenegg ist es immer schwer zu spielen. Es kommen immer sehr viele Zweikämpfe und wenig Spiel zustande und gefühlt ist jede Aktion gefährlich. Beide Teams hatten heute gute Chancen, wir haben den Kampf aber angenommen und gut dagegengehalten. Dadurch haben wir aus meiner Sicht auch nicht unverdient gewonnen."

Die Besten: Clemens Kreuzer (MF), Christian Ragger (ST) bzw. pauschallob insbesondere Felix Riegler (VT), Maximilian Polli (MF), Manuel Wiesenbauer (ST), Philipp Holzbauer (ST)