Drei Treffer mit einem Mann weniger! Landskron 1b gewinnt in Unterzahl gegen das ATSV Future Team

Vergangenen Samstag stand in der 2. Klasse D die neunte Runde am Programm. In jener Liga, in welcher nur 1b- und Juniormannschaften zu finden sind, konnte sich die 1b des SC Landskron gegen das ATSV Wolfsberg Future Team mit 3:0 durchsetzen. Alle drei Treffer der Hausherren fielen in der Schlussviertelstunde. Das ist daher beachtlich, wenn man bedenkt, dass Landskron ab der 60. Minute mit einem Mann weniger agieren musste.

In der ersten Halbzeit waren die jungen Burschen des ATSV Wolfsberg die bessere Mannschaft. Auf die Anzeigetafel konnten sie diese Überlegenheit jedoch nicht übertragen. Von Landskron war in Halbzeit eins nicht viel zu sehen, vorne setzten sie wenige Akzente, die Defensive stand sicher. Mit einem torlosen Remis ging es somit in die Pause.

Zu zehnt noch drei Treffer erzielt

Die spielerische Überlegenheit des ATSV wurde nach einer Stunde auch noch in eine numerische umgewandelt. Denis Sarajlic sah in den Minuten 53 und 60 den gelben Karton, was einen Platzverweis mit sich zog. Landskron agierte aber mit einem Mann weniger defensiv genauso stabil wie zuvor. Jetzt gelang es ihnen auch plötzlich im Angriff Nadelstiche zu setzten. Bastian Schiller erzielte in der 77. Minute die Führung für die Hausherren. Der ATSV wollte natürlich ausgleichen, Landskron lauerte auf die Kontermöglichkeiten. Mit Erfolg: Robert Brnadic und David Enzi sorgen mit zwei Treffern für einen überraschenden Heimsieg für Landskron.

Die Trainer im Interview

Zeljko Caculovic, Landskron 1b:

„Am Anfang war der ATSV sehr stark, sie haben uns unter Druck gesetzt und auch zwei Chancen gehabt. Ein Ball prallte von der Stange zurück ins Feld und einmal konnte unser Torhüter gut parieren. Danach sind wir hinten besser gestanden und haben selbst drei sehr gute Chancen vorgefunden. Anfangs der zweiten Halbzeit waren wir besser, da haben wir auch zwei Großchancen gehabt die wir leider nicht nutzen konnten. Nach der aus meiner Sicht ungerechten roten Karte hat der ATSV noch mehr gedrückt. Wir haben aber nicht nur verteidigt, sondern auch nach vorne gespielt. So sind die Tore gefallen. Eine tolle Leistung meiner Mannschaft gegen einen starken Gegner.“

Mario Marzi, ATSV Wolfsberg Future Team:

„Wir mussten einige Stammplätze ersetzten, so kam der ein oder andere U17-Spieler zum Zug. Wir waren im Spiel eigentlich überlegen, das Endresultat von 0:3 ist zu hoch. Die Gegner waren auch glücklich, jeder Angriff von ihnen war ein Treffer. In Summe haben sie den Sieg natürlich verdient. Nächste Woche steht das Spiel gegen den KAC am Programm, der Kader wird wieder mit mehr Stammspielern besetzt sein. Wir werden alles probieren, um mindestens einen Punkt zu erreichen.“