ATUS Ferlach forciert im Frühjahr die Jugend!

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Trainer von ATUS Ferlach, Mario Verdel, Rede und Antwort.

Die Tabelle ist für Mario Verdel zwar wichtig, ständig ansehen will er sie aber nicht Foto: SOBE

Der Herbst begann mit einem schweren Schlag und endet mit einem starken zweiten Rang

Noch ehe der erste Anpfiff für die laufende Saison erfolgte, stand die ATUS unter Schock. Kapitän Lukas Jaklitsch erlitt im Urlaub einen Schlaganfall, alles zitterte um seine Gesundheit. „Das hat uns natürlich schon sehr stark belastet“, blickt Trainer Mario Verdel auf die bangen Momente im Sommer zurück: „Als aber Luki dann rasch zumindest als Zuschauer wieder bei der Mannschaft war, konnten wir unseren Fokus auf die Saison ausrichten.“ Die verlief (in weiterer Folge auch wieder mit Jaklitsch) gut. Ferlach stellte ein physisch starkes, fittes Team, holte im Herbst 32 Punkte und liegt auf Platz zwei. Verdel: „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden, hatten bis zu zehn Ausfälle und ließen den einen oder anderen Punkt dennoch liegen.“

Keine Kaderveränderungen, hohe Trainingsfrequenz

Am Kader ändert sich im Frühjahr nichts, bestätigt Verdel. Man will auch nicht zu viel auf die Tabelle blicken: „Das hat sich eigentlich noch nie bewährt. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und einmal so viele Punkte wie möglich holen. Dann ergibt sich eine Top-Platzierung ohnehin von selbst.“ Ein konkretes Ziel lässt sich der Langzeittrainer aber dann doch entlocken: „Wir planen unabhängig von der Tabelle insbesondere gegen Saisonende so viele Junge wie möglich in die Mannschaft einzubauen!“ Dellach scheint seiner Einschätzung nach zwar nicht unantastbar, "aber die lassen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen."

Die bekannt fitten Büchsenmacher befinden sich bereits seit dem 7. Jänner im Training und das gleich fünfmal in der Woche. Die Gegner dürfen sich also wieder auf einen körperlich starken, gut vorbereiteten Gegner einstellen. In den Semesterferien zieht es die ATUS so wie viele andere Kärntner Vereine nach Medulin (CRO) in ein Trainingslager.

Gesamter Kader geimpft oder genesen

Bei ATUS Ferlach sind allfällige 2G-Regelungen im Spielbetrieb kein Thema. Verdel: „Bei uns ist der gesamte Kader entweder geimpft oder genesen.“ Wie die meisten Vereine geht er von einer weitgehenden Abwicklung der Saison gemäß Planung aus.