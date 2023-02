"Trockene" Vorbereitung bei ATUS Ferlach!

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 08:34

29 Punkte holte ATUS Ferlach für die laufende Meisterschaft der Kärntner Liga. Ergibt Rang vier nach dem Herbst, lediglich drei Punkte beträgt der Abstand auf die Tabellenspitze. Trainer Mario Verdel kann aus mehreren Gründen dem Frühjahr gelassen entgegen blicken und will via Rotation seinen gesamten Kader einsetzen. Die Spieler indes überraschten ihn mit Alkoholverzicht während der Vorbereitung.

Ferlach weiterhin mit seiner bewährten Elf; Trainer Verdel plant Rotation

In den letzten Jahren blieb der Kader von ATUS Ferlach weitgehend unverändert, Abgänge gab es keine, der eine oder andere Zugang ersetzte Langzeitausfälle. So wuchs der Kader langsam, aber sukzessive, in diesem Winter kam Jano Candussi vom WAC-Nachwuchs dazu. Er ist für die Außenbahn sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld vorgesehen. Trainer Verdel plagt im Frühjahr ein Luxusproblem- er kann aus einem 26-Mann-Kader wählen, alle stehen derzeit im Training. So kehrt auch Julian Völz nach langer Verletzungspause wieder auf den Rasen zurück. Der Coach plant im Frühjahr eine Rotationsschleife, aber nicht nur, um alle bei Laune zu halten, wie er erklärt: "Ich habe zu jedem Vertrauen." Jedenfalls sind die Büchsenmacher in Sachen Kadertiefe gerüstet.



"Wir gewinnen zu hoch!" Mannschaft gelobt (Alkohol-)Abstinenz

Mittlerweile läuft die Vorbereitung auf Hochtouren, Ferlach buchte ein Camp in Medulin (CRO). Mit einer Stärke von 120 Mann & Frau düsten die Rosentaler nach Kroatien, Jugend und Frauenteam sind auch an Bord. In Kroatien wird hart geschuftet, berichtet Verdel: "Ich halte nichts von Trainingslagern mit Kartenspielen und Biertrinken. Wir trainieren dreimal pro Tag!" Getestet natürlich wird auch- und zwar gegen den Salzburger Landesligisten Bergheim. Die Flachgauer befinden sich in deren Liga im Abstiegskampf, nehmen die Angelegenheit gewiss ernst.



In den bisherigen Vorbereitungsspielen bombte Ferlach aus allen Rohren, mit Resultaten die eher englische Wettquoten für den Meisterschaftsgewinn, als Fußballresultate ausdrücken: 8:1 gegen ATSV Wolfsberg und Eberstein, 7:0 gegen Gallizien. "Das ging fast schon ein wenig zu einfach, ich muss aufpassen, dass wir am Boden bleiben und uns nicht zu sehr an den Ergebnissen berauschen", so Verdel. Apropsito Rausch- den gibt es in der Truppe definitiv nicht, sondern es regiert trockene Askese. Verdel: "Die Mannschaft kam von sich aus zum Entschluss, in der Vorbereitung bis zum Ende vom Trainingslager trocken zu bleiben." Das sonst im Unterhaus durchaus übliche Bier nach dem Training entfiel also. "Ich habe das in den ganzen Jahren als Trainer noch nicht erlebt, dass eine Truppe von sich aus einen solchen Entschluss fällt und den konsequent durchzieht!"



Richtungsweisendes Derby, Cupfinale als Ziel



Die Vorbereitung läuft also ausgezeichnet, bei den Zielen lässt der Trainer aufhorchen: "Wir wollen so wie immer jedes Spiel gewinnen." Wenn am Ende der Titel und die damit verbundene Aufstiegspflicht steht? "Dann steigen wir eben, so wie im Regulativ vorgesehen, auf." So weit denkt Verdel aber keineswegs, einerseits "denken wir immer schon nur von Spiel zu Spiel und nicht an die Tabelle", andererseits sieht er Spittal, den KAC und die Austria als Favoriten. "Richtungsweisend wird der Auftakt im Derby gegen Köttmannsdorf. Deren Trainer Darko Djukic weist zudem Ferlach-Vergangenheit auf, das wird sicher gleich eine heiße Sache", freut er sich.



Konkreter und langfristiger äußert er sich beim Thema KFV-Cup. Ferlach spielt am 11. April daheim im Semifinale gegen den Ligameister der Vorsaison, Dellach/Gail. "Ja, da wollen wir das Endspiel erreichen." In einem Finale würden entweder Regionalliggist SAK oder Überaschungsteam Rothenthurn warten.

