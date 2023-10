Austria Amateure beenden die Sieglosserie im Derby

Details Samstag, 28. Oktober 2023 17:15

Die SK Austria Klagenfurt Amateure feierten am 15. Spieltag der Kärntner Liga im Heimderby gegen den SAK Klagenfurt einen verdienten 2:0-Heimsieg. Die Klagenfurter gingen nach sechs Ligaspielen wieder als Sieger vom Feld. Hingegen erlitt der SAK Klagenfurt nach der überraschenden Cup-Pleite gegen Grafenstein die zweite bittere Niederlage binnen einer Woche. Nemanja Pavicevic und Tristan Schoppitsch sorgten in der zweiten Spielhälfte für den vielumjubelten Derbyerfolg.

Offener Schlagabtausch vor dem Pausenpfiff

Die Anfangsphase im brisanten Derby im Klagenfurter Sportpark war von defensiver Stabilität geprägt. Die Amateure waren zu Beginn wohl bereits leicht feldüberlegen, der SAK setzte allerdings erfolgreich dagegen. Die erste Hälfte fiel dennoch auf beiden Seiten chancenarm aus. Infolgedessen begaben sich die Akteure der Klagenfurter Stadtrivalen in die Katakomben.

Austria Amateure übernehmen die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel wirkte die Offensive der Austria Amateure entfesselnd. Die Hausherren präsentierten sich ballsicher und offensiv couragiert. Die Entschlossenheit brachte auch den gewünschten Erfolg. Eine Offensivkombination sorgte für die 1:0-Führung der Heimischen. Matthias Dollinger legte nach einem Doppelpass mit Tristan Schoppitsch auf Nemanja Pavicevic ab, der per Distanzschuss einnetzte (49.). Der Offensivakteur und Sohnemann des Trainers schrieb erstmals in der laufenden Spielzeit für die Klagenfurter Amateure an. Auch nach dem Führungstreffer suchten die Amateure entschlossen den offensiven Weg und belohnten sich nur kurz darauf erneut. Tristan Schoppitsch zog aus 20 Metern ab und sorgte für die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber (59.). Der SAK konnte sich von diesen beiden Gegentreffern nicht mehr erholen und erlitt im Kampf um den Wiederaufstieg einen nächsten Dämpfer.

Die Austria Amateure treffen am kommenden Sonntag vor der Winterpause erneut im heimischen Sportpark auf Spittal/Drau. Der SAK Klagenfurt gastiert am Samstag in Ferlach.

Stimme zum Spiel

Nenad Pavicevic (Trainer Austria Klagenfurt Amateure):

„Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben in den letzten Spielen oft verloren, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben natürlich einen jungen Kader, mit dem wir aber sehr zufrieden sind. Die Mannschaft hat sich heute belohnt und gezeigt, dass sie in der Liga sicherlich erfolgreich sein kann."

