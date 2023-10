ATUS Ferlach gelingt in der Nachspielzeit der Befreiungsschlag

Details Samstag, 28. Oktober 2023 18:46

ATUS Ferlach gelang im Aufeinandertreffen mit dem SVG Bleiburg nach einem Goldtreffer in der Nachspielzeit ein überraschender 1:0-Achtungserfolg. Die Ferlacher fuhren im Heimspiel dank eines Konterangriffes in der Schlussphase am 15. Spieltag der Kärntner Liga drei entscheidende Zähler im Abstiegskampf ein. Indes unterlagen die Bleiburger auch im dritten Ligaauswärtsspiel in Folge und mussten eine bittere 0:1-Pleite hinnehmen. Ferlach-Stürmer Marcel Schwarz erzielte den entscheidenden Treffer und sorgte für den vierten Heimerfolg der Ferlacher.

Mangelnde Effizienz im Strafraum

Bereits in den Anfangsminuten bot sich dem Ferlacher Publikum Angriffsfußball mit offenem Visier. Die Völkermarkter verzeichneten per Distanzschüsse die ersten Torgelegenheiten. Daraufhin setzten auch die Heimischen mit ihren Angriffen erste Nadelstiche. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgten die Ferlacher beinahe für die Führung. Mittelfeldakteur Erwin Bajric bereitete eine Flanke vor auf Hannes Schwarz. Bleiburg-Torhüter Alexander Hautz parierte den Kopfball und bewahrte die Völkermarkter vor einem Pausenrückstand.

Ferlach nutzt späte Unachtsamkeit aus

Die Ferlacher kamen nach der Halbzeitpause aktiver aus der Kabine. Erwin Bajric brachte die Gastgeber auch beinahe in Führung. Der Offensivspieler beförderte das Spielgerät nach einem Freistoß ans Aluminium. Bleiburg setzte dem Offensivdrang zu diesem Zeitpunkt kaum Gegenwehr zu. ATUS Ferlach übte auch weiterhin Druck auf die Defensive der Völkermarkter aus und kreierte torgefährliche Aktionen. Die Heimischen ließen bei ihren Abschlüssen jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Es ging in die Schlussphase – und diese wurde von einer Unachtsamkeit der Bleiburger Defensive entschieden beeinflusst. Ein Ballgewinn der Ferlacher läutete einen Konterangriff ein. Verteidiger Dejan Kern brachte eine Flanke in den Strafraum und fand mit Schwarz einen Abnehmer. Der Stürmer netzte per Kopf zur verdienten 1:0-Führung in der Nachspielzeit ein (90+1). Ferlach brachte in den Schlussminuten den vollen Heimerfolg über die Zeit.

Die Ferlacher empfangen am letzten Spieltag vor der Winterpause den Klagenfurter SAK. Bleiburg ist hingegen beim Titelanwärter Köttmannsdorf gefordert.

Stimme zum Spiel

Nevenko Vasiljevic (Trainer SVG Bleiburg):

„Wir haben verdient verloren. Meine Mannschaft hatte wohl auch Chancen, aber Ferlach war heute besser. Ein Gegentor kurz vor Schluss ist immer bitter, aber Ferlach hat eben eine ihrer Chancen genutzt.“

