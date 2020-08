Völkermarkt rehabilitiert sich mit zu Null-Sieg gegen St. Michael ob Bleiburg

Details Samstag, 08. August 2020 07:07

Am Freitag durften sich die Besucher in der Kärntner Liga auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams VST Völkermarkt und ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der VST Völkermarkt mit 4:3 das bessere Ende für sich und auch diesmal hieß der Sieger wieder gleich. Der Unparteiische dieser Partie hieß Gadler Philip, der an den Seiten von Mirza Okanovic und Mathias Bodner unterstützt wurde.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Völkermarkt mit dem besseren Start

Von Beginn an geht es zumeist nur in eine Richtung. Der VST Völkermarkt ist auf dem Platz die aktivere Mannschaft und übt Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Raphael Kulterer nützt in Minute 2 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:0. Er trifft mit einem satten Schuss aus 25 Metern ins Tor zur frühen Führung für die Heimelf. Mario Kuester trifft in der 40. Minute zum 2:0 für VST Völkermarkt und lässt die Zuschauer jubeln. Er steht genau richtig und verwertet die Flanke von der ersten Stange aus sechs Metern sicher. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt drei Mal zum gelben Karton (Oliver Kuester 25.; Lovro Plimon 26.; Lukas Ladinig 37.)

St. Michael nun bemüht um zum Anschlusstreffer zu kommen aber Völkermarkt spielt es bis jetzt noch trocken runter Mario Opietnik, Ticker-Reporter

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

Die Gäste kommen in der zweiten Halbzeit wesentlich besser ins Spiel, kommen auch zu zwei großen Torchancen, doch das Völkermarkter Tor bleibt wie vernagelt. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt sechs Mal zur gelben Karte (Daniel Horst Ramsauer 52.; Lukas Urnik 61.; Georg Woschitz 63.; Stas Maze 71.; Samo Bernhard Olip 89.; Alexander Niklas Kraeuter 90.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und VST Völkermarkt darf nach einem 2:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.





Lucian Orga, Trainer Völkermarkt: „Wir lieferten ein gutes Spiel ab, erzielten in der ersten Halbzeit zwei Treffer und hatten noch zwei sehr gute Möglichkeiten durch Roman Adunka sowie Raphael Kulterer. St. Michael hatte in der ersten Halbzeit keinen Torschuss, nur zwei, drei Standardsituation. Gegen Ende der zweiten Halbzeit fanden die Gäste aber zwei gute Möglichkeiten vor, eine davon parierte unser Tormann souverän. Es war ein verdienter Sieg, obwohl der Spielfluss mit Mitte der zweiten Halbzeit verloren ging und das Spiel etwas hektisch wurde.“

Die Besten: Raphael Kulterer (Sturm), Mario Kuester (Mittelfeld) bzw. Keiner







S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten