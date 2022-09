Ferlach und Feldkirchen teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 25. September 2022 12:34

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Ferlach und dem SV Feldkirchen 1:1. Auf dem Platz gingen die Teams unaufgeregt zur Sache. Für Aufregung sorgte die Rote Karte für Ferlach-Trainer Mario Verdel, der die Welt nicht mehr versteht.

Klare Vorteile für Ferlach in der ersten Halbzeit

Bei perfektem Fußballwetter dominierte ATUS Ferlach die erste Halbzeit klar. Die Gäste schienen noch nicht richtig im Rosental angekommen zu sein, folgerichtig war es nur eine Frage der Zeit, bis die Rosentaler über die Führung jubeln durften. 20 Minuten waren gespielt, als Martin Posratschnig vor 120 Zuschauern die Führung für den ATUS Ferlach per Kopf nach einer Ecke besorgte. Die Feldkirchner Hintermannschaft sah dabei nicht gut aus. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.



Feldkirchen wacht auf & gleicht aus

Gästetrainer Stefan Pusterhofer fand in der Kabine die richtigen Wörter und nahm mit Bretis für Schmid auch einen Wechsel vor, der für neuen Schwung sorgen sollte. Jedenfalls besannen sich die routinierten Tiebelstädter ihrer Qualitäten und wurden immer gefährlicher. Raphael Regenfelder prüfte dabei Ferlach-Keeper Heindl mittels Gewaltschuss. 10 Minuten vor Spielende entschied Schiedsrichter Emanuel Kulterer bei einem hart geführten Zweikampf zwischen Florian Heindl und Bajro Besic für Strafstoß Feldkirchen. Der Schütze vom Dienst, Josef Hudelist, verwandelte.

Rote Karte für ATUS-Trainer Mario Verdel

Knapp vor Spielende erhielten Vereinsfunktionär Armin Deonic die Rote Karte, Trainer Mario Verdel Gelb und kurz darauf die Gelbrote Karte. Die Gründe waren lt. KFV-Protokoll Beleidigung (Deonic), Unsportlichkeit und „Sonstiges“ (Verdel).

Mario Verdel schildert uns im Interview seine Sicht der Dinge: „Ein Zuschauer hat im Bereich der Trainerbank in die Bande getreten und die Schiedsrichter waren offensichtlich überzeugt, das war einer von uns. Ich bekam da die Gelbe Karte, stellvertretend für die Bank. Als ich mich nach kurzem Durchatmen nach dem Grund für die Karte erkundigen wollte, sah ich Gelbrot. Ich wurde in weit über 350 Ligaspielen noch nie auf die Tribüne verwiesen. Ich mag das nicht verstehen und bin wirklich angfressen.“

Stimme Feldkirchen

Stefan Pusterhofer, Trainer: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe von uns, wir konnten uns steigern und verdienten uns den Ausgleich.“

Statistiken

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Ferlach in der Tabelle auf Platz sieben. Vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei. Seit sieben Begegnungen hat der ATUS Ferlach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach elf gespielten Runden gehen bereits 19 Punkte auf das Konto von Feldkirchen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Vor vier Spielen bejubelte der SV M&R Feldkirchen zuletzt einen Sieg.

Ferlach tritt am kommenden Freitag beim SV St. Jakob im Rosental an, der SV Feldkirchen empfängt am selben Tag den VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SV M&R Feldkirchen, 1:1 (1:0)

81 Josef Hudelist 1:1

20 Martin Posratschnig 1:0