Der ASK setzt seinen Lauf fort!

Details Sonntag, 26. März 2023 20:24

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von ASK Klagenfurt und dem KAC 1909, die mit 2:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für ASK Klagenfurt. Der KAC verlangte alles vom Tabellenführer ab. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg des Ligaprimus beim KAC 1909 geendet.



Der KAC macht dem ASK das Leben schwer

Mittlerweile spielen auch die Teams aus dem Spitzenfeld gegen den ASK einen auf Physis aufgebauten Fußball, wie man ihn vor allem von abstiegsbedrohten Teams kennt. Der mit Ausfällen kämpfende KAC-Trainer Dietmar Thuller versuchte mit diesem Rezept dem ASK beizukommen und lange sah es gar nicht so schlecht aus, dass was drinnen steckt.

Vor 400 Zuschauern legte aber zunächst der ASK durch Seid Zukic zum 1:0 (12.) vor. Ein schön herausgespielter Treffer, der Ball zirkulierte wie im Training. Der KAC spielte weiter sein Konzept runter und wurde in der 35. Minute etwas glücklich belohnt. Da brachte Mario Daniel Gugganig den Ball im Netz von ASK Klagenfurt unter. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Der ASK sichert sich den dritten Sieg im Frühjahr

Nach der Pause ließen die Heimischen abermals ihre spielerische Klasse aufblitzen. Der Treffer zum 2:1 sicherte ASK Klagenfurt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Zukic in diesem Spiel (50.) und war wiederum schön herausgespielt. Diesmal hielt die ASK-Führung, die Schwarzweißen holten sich einen hart erarbeitenden Sieg gegen erbittert dagegen haltende Athletiker. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Heimteams.



Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK Klagenfurt): "Den nächsten starken Gegner geschlagen und mit Ferlach haben wir den nächsten Brocken wieder vor uns."

Stats

Offensiv konnte ASK Klagenfurt in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 46 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison von ASK Klagenfurt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, drei Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt.

Der KAC 1909 rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

In Fahrt ist der KAC 1909 aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei ASK Klagenfurt dagegen läuft es mit momentan 39 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag tritt ASK Klagenfurt beim ATUS Ferlach an, während der KAC 1909 einen Tag zuvor den SV Hirter Kraig empfängt.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – KAC 1909, 2:1 (1:1)

50 Seid Zukic 2:1

35 Mario Daniel Gugganig 1:1

12 Seid Zukic 1:0

