Landskron sichert sich mit Rekordsieg ab!

Der ASKÖ Gmünd blieb gegen SC Landskron chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Heimischen beherrschten, angeführt von einem überragenden Igor Kondic, das Geschehen. Im Hinspiel war SC Landskron in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Vor der Pause schlägt Landskron zu

Landskron zeigte sich vor 150 Fans als spielfreudiger und erhielt so recht rasch ein Übergewicht an gefährlichen Aktionen, die die Elf von Bernhard Seebacher vorerst nicht zu nutzen wusste. Das ging letztlich nicht nach hinten los, Nemanja Lukic mit einem Lochpass auf Igor Kondic, der traf zum 1:0 (38.). Kurz darauf erhöhte Nemanja Lukic den Vorsprung von Landskron mit einem sehenswerten Drehschuss aus rund 25 Metern auf 2:0 (43.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Marvin Metzler sah mit dem Pausenpfiff Rot für die Gäste, was die Aufgabe natürlich nochmals erschwerte. Auch Trainer Rudolf Schönherr wurde von Schiedsrichter Günter Messner auf die Tribüne verwiesen.

Keine Chance für Gmünd in Landskron

In numerischer Unterlegenheit fand Gmünd keine Mittel, die Angelegenheit zu drehen. Vielmehr kam es noch dicker, Igor Kondic verwertete in der 52. Minute einen Elfmeter. Mit dem 3:0 war der Fisch geputzt, Landskron krönte sich mit dem 4:0 in der 64. Minute endgültig den Tag: Kondic tritt eine Ecke, zirkelt den Ball punktgenau auf Philipp Gatti, dessen Kopfball lässt Torhüter Christoph Pirker zum abermals das Leder aus den eigenen Maschen fischen. Nun war die Gegenwehr endgültig erloschen. Letztlich kam Landskron gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg, dem höchsten in der heurigen Saison.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Es war pauschal eine Superleistung von unseren Burschen!“

Stats

Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Landskron derzeit auf dem Konto.

In der Tabelle liegt Gmünd nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Gmünd überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am Freitag muss SC Landskron beim ASCO ATSV Wolfsberg ran, zeitgleich wird der ASKÖ Gmünd vom SV M&R Feldkirchen in Empfang genommen. Beide haben wieder direkte Gegner.

Kärntner Liga: SC Landskron – ASKÖ Gmünd, 4:0 (2:0)

65 Philipp Gatti 4:0

52 Igor Kondic 3:0

43 Nemanja Lukic 2:0

38 Igor Kondic 1:0

