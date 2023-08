Furioses Comeback in der Schlussphase: SC Landskron dreht Partie bei SV Hirter Kraig

Details Dienstag, 15. August 2023 19:50

Im Spiel des SV Hirter Kraig gegen SC Landskron gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es am Dienstagnachmittag im Zuge der 4. Runde in der Kärntner Liga 3:2 zugunsten der Gäste, die dabei vor allem in der Schlussphase zu brillieren wussten und einen 0:2-Rückstand wettmachten.

"XXL"-Comeback dank Doppelpacker Martin Posratschnig

Sebastian Hertelt brachte Landskron in der 36. Minute ins Hintertreffen, indem er das Heim-Team in einer ansonsten relativ ausgeglichenen ersten Spielhälfte in Front brachte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SV Kraig, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Martin Franz Alexander Lamzari erhöhte für das Heimteam nach einem Abwehrfehler auf 2:0 (51.) - man dachte, dieser Zwei-Tore-Vorsprung sei bereits mit der Vorentscheidung einhergehend... Doch die Gäste mussten zurückzuschlagen: Patrick Freithofnigg verkürzte zur Einkehr in die Schlussviertelstunde (76.).

Die letzten 10 Spielminuten sind angebrochen. - Heiße Luft im Stadion. Bullinator007, Ticker-Reporter

Für SV Kraig nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Martin Posratschnig drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (82./91.) und sicherte SC Landskron einen Last-Minute-Sieg. Der SV Hirter Kraig war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Der SV Hirter Kraig tritt am Freitag, den 18.08.2023, um 19:00 Uhr, bei SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt Landskron den ASCO ATSV Wolfsberg.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – SC Landskron, 2:3 (1:0)

91 Martin Posratschnig 2:3

82 Martin Posratschnig 2:2

76 Patrick Freithofnigg 2:1

51 Martin Franz Alexander Lamzari 2:0

36 Sebastian Hertelt 1:0

