Dank spätem Doppelschlag gewinnt der SAK beim KAC

Details Dienstag, 15. August 2023 20:21

Im Zuge der 4. Runde in der Kärntner Liga krachten am Feiertag-Vormittag, die noch sieglosen Teams KAC 1909 und RLM-Absteiger SAK Klagenfurt aufeinander. In einem unterhaltsamen Schlagabtausch sicherten die Gäste die drei Punkte, gewannen vor fremder Kulisse mit 3:1.

SAK dreht im Finish nochmals auf

In der Anfangsphase waren Torchancen vor 180 Zuschauern eher noch Mangelware, dauerte es nahezu eine halbe Stunde, bis erstmals gejubelt werden durfte: Uros Palibrk markierte vor 180 Zuschauern das 0:1 (29.) - eine Führung, die bis unmittelbar nach dem Seitenwechsel halten sollte. Wiederanpfiff - Tor... Was ein Blitzstart des KAC in den zweiten Akt, stellte Sandro Jose Da Silva wenige Sekunden nach Wiederbeginn mit seinem Treffer auf 1:1 (47.). Doch die Gäste hatten den "längeren Atem", schlugen im Finish durch Hrvoje Jakovljevic (73.) und Marko Gajic (87.) nochmals zu und jubelten final in Überzahl, Ausschluss von KAC-Akteur Patrick Legner (86./Unsportlichkeit), über einen 3:1-Gastspielerfolg.

Für den KAC geht es am Freitag bei Spittal/Drau weiter, während der SAK am Samstag Lendorf empfängt.

