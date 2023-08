SK Treibach springt nach Kantersieg über VST Völkermarkt vorerst an den "Platz der Sonne"

Details Freitag, 18. August 2023 22:25

Am Freitagabend standen einander im Rahmen der 5. Runde in der Kärntner Liga der SK Treibach und VST Völkermarkt gegenüber. Beide Teams waren nahezu makellos in die Saison gestartet, standen nach jeweils vier absolvierten Partien bei jeweils drei Siegen und einem Remis, respektive zehn Zählern. Die Hausherren verstanden sich diesmal zu behaupten, bejubelten vor heimischer Kulisse einen deutlichen 4:1-Erfolg über den Verfolger und preschen zumindest vorerst an den Tabellenthron vor.

Nach Blitzstart nimmt das heimische Erfolgserlebnis seinen Lauf

Die Hausherren erwischten vor 550 Zuschauern einen Auftakt nach Maß, lagen durch Alexander Kerhe infolge einer traumhaften Kombination bereits nach 120 Sekunden in Front.

Traum Kombination von Muharemovic Vaschauner dieser spielt auf Kerhe und dieser lässt es sich nicht nehmen und trifft zur 1:0 Führung melli w, Ticker-Reporter

In der Folge entwickelte sich ein rassiges, umkämpftes und überaus zweikampfbetontes Match, welches durch einige Großchancen "garniert" wurde. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel dann der "zweite Streich" des Heim-Teams: Marco Paul Pirker vollstreckte zum 2:0 (45.+5.) platziert und wuchtig unters Tordach - der Pausenstand.

nach Traumpass Gigovic trifft Marco Pirker genau unter die Querlatte zum 2:0 melli w, Ticker-Reporter

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste dank des Anschlusstreffers von Ziga Anzelj (59.) zunächst zur Aufholjagd an, doch sorgten die Hausherren durch Kevin Vaschauner (77. und 91.) für die Entscheidung - 4:1.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Tabellenführers stets gesorgt, mehr Tore als Treibach (17) markierte nämlich niemand in der Kärntner Liga. Treibach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Bei Völkermarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der VST Völkermarkt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch diese Niederlage fällt Völkermarkt in der Tabelle auf Platz vier zurück.

Nächster Prüfstein für den SK Treibach ist der KAC 1909 (Freitag, 19:09 Uhr). Der VST Völkermarkt misst sich am selben Tag mit dem SV St. Jakob im Rosental (19:00 Uhr).

Kärntner Liga: SK Treibach – VST Völkermarkt, 4:1 (2:0)

93 Kevin Vaschauner 4:1

77 Kevin Vaschauner 3:1

59 Ziga Anzelj 2:1

50 Marco Paul Pirker 2:0

2 Alexander Kerhe 1:0

