Treibach schießt sich mit Erfolg bei Köttmannsdorf an die Tabellenspitze

Details Dienstag, 15. August 2023 22:40

Der SK Treibach fügte dem ASKÖ Köttmannsdorf am Dienstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:2, schoss sich im Zuge der 4. Runde in der Kärntner Liga damit zwischenzeitlich gar an die Tabellenspitze.

Köttmannsdorf gleicht zwei Mal aus

Vor 350 Zuschauern war Alexander Kerhe mit der Führung zur Stelle (10.), indem er einen Abpraller souverän verwandelte. Für das 1:1 von Köttmannsdorf zeichnete Nace Erzen verantwortlich (34.), der via Traumtor unter die Latte traf und den Anhang jubeln ließ. Kevin Vaschauner machte in der 36. Minute das 2:1 von Treibach perfekt.

Schlag auf Schlag geht es heute zu. Köttmannsdorf bringt den Ball nach einer Ecke für Treibach nicht raus und so kommt Kevin Vaschauner an den Ball... Lakape, Ticker-Reporter

Noch vor dem Seitenwechsel gelang dem Heim-Team durch Nace Erzen der neuerliche Ausgleichstreffer (42.), der innerhalb der Box das 2:2 sicherstellte.

Nach der Hälfte übernehmen Gäste das Kommando

Auch nach dem Seitenwechsel ging das frohe Toreschießen munter weiter, stellten Vahid Muharemovic (50.) und Kevin Vaschauner (55.) binnen kurzer Zeit auf 2:4. Durch den fünften Streich von Treibach durch Vahid Muharemovic (63.) war das Mach entschieden - ein Erfolg, den die Gäste im Abspann souverän über die Zeit brachten.

Der ASKÖ Köttmannsdorf besetzt momentan mit sieben Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen.

Die drei errungenen Zähler waren für den SK Treibach gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Für Köttmannsdorf geht es schon am Freitag beim SV St. Jakob im Rosental weiter. Schon am Freitag ist Treibach wieder gefordert, wenn der VST Völkermarkt zu Gast ist.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – SK Treibach, 2:5 (2:2)

63 Vahid Muharemovic 2:5

55 Kevin Vaschauner 2:4

50 Vahid Muharemovic 2:3

42 Nace Erzen 2:2

36 Kevin Vaschauner 1:2

34 Nace Erzen 1:1

10 Alexander Kerhe 0:1

