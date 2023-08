"Code geknackt": SVG Bleiburg beendet fulminanten "Siegeszug" von Aufsteiger ATUS Velden

Details Mittwoch, 23. August 2023 07:31

Am Samstagabend stand ein überaus spannungsgeladenes Match unter dem Deckmantel des 5. Spieltages in der Kärntner Liga auf der Agenda, trafen einander die noch ungeschlagenen Teams SVG Bleiburg und ATUS Fliesen Koller Velden zum Kräftevergleich. Der Vorjahres-Zwölfte stand nach einem "Dreier" sowie drei Punkteteilungen mit sechs Zähler da, der heroisch aufspielende Gast, welcher mit "XXL-Siegeszug" angereist kam, lachte punktgleich mit Regionalliga-Absteiger Treibach gar von ganz oben im Tableau... Doch diesmal verstanden sich die Heimischen dank Miha Vidmar zu behaupten, der mit einem Doppelpack das "Zünglein an der Waage" im Zeichen des Heim-Teams widerspiegelte - 2:0.

Zwei Tore im ersten Akt münden im Heimsieg - Matchwinner Miha Vidmar

Welch erfolgreiche Serie brachte Aufsteiger ATUS Velden, dem im Vorjahr bei 23 Siegen und fünf Remis ohne eine einzige Niederlage zu kassieren den Sprung von der Unterliga West herauf in die Kärntner Liga gelang und der unmittelbar zuvor schon mit einer nahezu makellosen Bilanz aus der 1. Klasse B aufgestiegen war, bis zum vergangenen Samstag auf den Rasen? Auch in der vierthöchsten Spielklasse verstand sich Velden nämlich prompt zu etablieren, lancierte aus den ersten vier Partien drei Vollerfolge und eine Punkteteilung, mischte mit zehn Punkten im Tabellen-Spitzenfeld mit, kassierte die letzte Liga-Pleite ohnehin am 2. Oktober 2021 (!) beim damaligen Kontrahenten Wernberg in der 1. Klasse... Doch nun folgte die Reise zur SVG Bleiburg, die diesem "Zauber" ein Ende setzte, die unglaubliche Serie mit einem 2:0-Heimerfolg im Zuge des 5. Spieltages ein Ende bereitete und ihres Zeichens in dieser Saison weiter ungeschlagen dasteht.

Jede Serie hat einmal ein Ende... Für jene von Velden war der Tag am Samstag gekommen: Miha Vidmar avancierte für die Hausherren nämlich zum Matchwinner, sorgte mit seinen beiden Treffern im Zuge des ersten Durchganges für den 2:0-Endstand. Bereits nach einer Viertelstunde schlug er infolge einer munteren Beginnphase ein erstes Mal zu, in Spielminute 28 blieb er vor dem gegnerischen Schlussmann cool und schob in Topscorer-Manier zum "zweiten Streich" ein. Einen Vorsprung, der vor 350 Zuschauern bis zum Schlusspfiff halten sollte.

Mit neun Punkten aus fünf Partien sind die Gastgeber noch ungeschlagen und rangieren derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Die Verteidigung von Bleiburg wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst fünfmal bezwungen. Bisher hat Bleiburg zwei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von Velden und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz.

Am nächsten Freitag reist der SVG Bleiburg zum SV Hirter Kraig, zeitgleich empfängt ATUS Fliesen Koller Velden den SAK Klagenfurt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ATUS Fliesen Koller Velden, 2:0 (2:0)

35 Miha Vidmar 2:0

11 Miha Vidmar 1:0

