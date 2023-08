Zwei Mal mit "Köpfchen" führt zu Punkteteilung: Velden und SAK remisieren

Details Freitag, 25. August 2023 22:11

ATUS Fliesen Koller Velden und der SAK Klagenfurt trennten sich am Freitag im Rahmen der 6. Runde in der Kärntner Liga mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Beide Treffer resultierten aus Kopfbällen.

Später Ausgleichstreffer für den Regionalliga-Absteiger

350 Zuschauer sahen, wie Anel Mujkic in der 38. Minute nach einem hohen Ball via Kopfball das 1:0 für ATUS Velden markierte. Kurz drauf klopften die Gäste neuerlich an, stand allerdings Aluminium im Weg (40.), verhinderte zu einem äußerst wertvollen Zeitpunkt den zweiten Streich. Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Im zweiten Akt nahm die Partie sukzessive richtig Fahrt auf, kamen beide Teams zu Einschussgelegenheiten. Für den SAK avancierte Zoran Vukovic zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (91.) doch noch den Ausgleich erzielte - auch er traf via Kopfball. Letztlich gingen Velden und der SAK Klagenfurt mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nächster Prüfstein für Velden ist der SV Spittal/Drau (Freitag, 19:21 Uhr). Der SAK misst sich am selben Tag mit dem SV Hirter Kraig (19:00 Uhr).

Kärntner Liga: ATUS Fliesen Koller Velden – SAK Klagenfurt, 1:1 (1:0)

91 Zoran Vukovic 1:1

38 Anel Mujkic 1:0

