Weiter im Spitzenfeld mitmischend: Velden biegt Amateure der Klagenfurter Austria

Details Freitag, 22. September 2023 22:42

Am Freitag verbuchte ATUS Fliesen Koller Velden einen in Summe verdienten 2:0-Erfolg gegen SK Austria Klagenfurt Amateure an Spieltag zehn in der Kärntner Liga. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ATUS Velden die Nase vorn.

Konsequenz und kaltschnäuzig = 2:0

In der Beginnphase verbuchten die Gäste mehr Ballbesitz, lancierten aber kaum ernstzunehmende Tormöglichkeiten. Vor 250 Zuschauern traf Roland Putsche zum 1:0 (40.), als dieser nach Mujkic-Vorarbeit vollstreckte. Ein Tor auf Seiten von Velden machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Marco Raunegger brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gastgebers über die Linie (75.) und besorgte nach Vorarbeit von Lausegger die Vorentscheidung. Als der Unparteiische Günter Messner die Partie abpfiff, reklamierte ATUS Fliesen Koller Velden schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von ATUS Velden ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Velden seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Austria Klagenfurt Amat. noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit diesem Sieg zog ATUS Fliesen Koller Velden am Gast vorbei auf Platz drei. SK Austria Klagenfurt Amateure fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

ATUS Velden tritt am kommenden Samstag beim ATUS Ferlach an, Austria Klagenfurt Amat. empfängt am selben Tag den SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: ATUS Fliesen Koller Velden – SK Austria Klagenfurt Amateure, 2:0 (1:0)

75 Marco Raunegger 2:0

40 Roland Putsche 1:0

