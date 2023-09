Bann gebrochen! KAC feiert ersten Saisonsieg über Köttmannsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 11:05

Für den KAC1909 verlief der Saisonstart in die Kärntner Liga alles andere als optimal. Der Vorjahresfünfte, der in der letzten Saison bis zum Schluss noch vorne mitmischte, startete in diese Spielzeit mit drei Punkteteilungen und sechs Niederlagen – Sieg war für die Mannschaft aus der Hauptstadt noch keiner dabei. An diesem Freitagabend in der 10. Runde der Kärntner Liga änderte sich dies aber. Gegen den ASKÖ Köttmannsdorf konnte man mit einem verdienten 3:1-Erfolg den ersten Saisonsieg bejubeln.

Der KAC geht in Führung

Pünktlich um 19:09 Uhr, wie es bei den Klagenfurtern so üblich ist, wurde die Partie am Sportplatz des Athletik Clubs von Schiedsrichter Edis Skalic angepfiffen. Von Beginn an bewiesen die Hausherren die Siegesambitionen, sie wollten nach zehn Spielen endlich den ersten Dreier einfahren. Obwohl die erste Hälfte auf beiden Seiten sehr defensivorientiert verlief, schaffte es Raphael Kassler in Minute 32, das Spielgerät nach einem Eckball im Köttmannsdorfer Kasten unterzubringen. Somit ging es mit einem 1:0 für die Heimischen in die Kabinen.

Erster Dreier wird in Hälfte zwei fixiert

Der zweite Durchgang gehörte zu Beginn den Gästen aus Köttmannsdorf. Durch einen Strafstoß, getreten von Adis Ajkic, gelang ihnen in der 56. Spielminute der Ausgleich. Durch diesen Treffer wachte aber der KAC auf und kam immer besser in diese zweite Hälfte. Dafür wurden sich auch belohnt, als sie in Minute 68 erneut in Führung gingen. Köttmannsdorf hatte in der Schlussphase nicht mehr viel entgegenzusetzen und so machten die Hausherren in Form von Sandro Jose Da Silva zwei Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Damit setzte sich der KAC mit 3:1 gegen Köttmannsdorf durch und holt die ersten drei Punkte in dieser Saison. Trotz dieser Tatsache sind sie noch Inhaber der roten Laterne. Köttmannsdorf rangiert hingegen auf Platz vier.

Mag. Klaus Thuller, Trainer KAC1909:

„Gestern konnten wir wirklich einen mehr als verdienten Sieg einfahren. Wir waren aktiver, kamen besser ins Spiel und haben es endlich geschafft, unsere Seuchenserie hinter uns zu lassen. In der Anfangsphase sowie in der Schlussphase hatten wir das Spiel in der Hand und erzielten unsere drei Treffer. Im Endeffekt hätten wir auch höher gewinnen können.“

Der nächste Prüfstein des KAC heißt am kommenden Freitag auswärts Völkermarkt. Köttmannsdorf hat etwas länger Zeit, um diese Niederlage zu verdauen. Für sie geht es am Sonntag weiter gegen den FC Lendorf.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.