Patt-Stellung im Duell VST Völkermarkt gegen KAC 1909

Details Freitag, 29. September 2023 22:35

Der VST Völkermarkt ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den KAC 1909 hinausgekommen. Die Partie ging am Freitagabend im Rahmen der 11. Runde in der Kärntner Liga über die Bühne.

Völkermarkt trifft zwei Mal - am Ende steht es 1:1

Die Gäste erwischten den optisch besseren Beginn, ehe die Heimischen im Verlauf des ersten Durchganges das Zepter übernahmen. Mario Michael Kuester brachte das Heimteam in der 32. Spielminute in Führung. Zur Pause behielt der VST Völkermarkt die Nase knapp vorn. Mario Daniel Gugganig erwies dem KAC 1909 einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (67.). Den Gästen gelang mithilfe von Völkermarkt der Ausgleich, als Daniel Ulrich Primusch das Leder in das eigene Tor lenkte (78.). Am Ende stand es zwischen dem VST Völkermarkt und dem KAC 1909 pari.

Bei Völkermarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der VST Völkermarkt liegt nun auf Platz fünf. Völkermarkt verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der VST Völkermarkt überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit lediglich sieben Zählern aus elf Partien steht der KAC 1909 auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 25 Gegentoren stellt der KAC 1909 die schlechteste Abwehr der Liga. Einen Sieg, vier Remis und sechs Niederlagen hat der KAC 1909 momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem KAC 1909 auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am Freitag muss Völkermarkt beim FC ROBINIG Lendorf ran, zeitgleich wird der KAC 1909 vom ASCO ATSV Wolfsberg in Empfang genommen.

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – KAC 1909, 1:1 (1:0)

78 Eigentor durch Daniel Ulrich Primusch 1:1

32 Mario Michael Kuester 1:0

