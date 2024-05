Punkteteilung in der Partie SAK-Landskron

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:11

Am Freitagabend stand in der 23. Runde der Kärntner Liga das Kräftemessen zwischen dem SC Landskron und dem SAK auf dem Programm. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Kampf, der letztendlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten sich weder der SAK noch der SC Landskron entscheidend durchsetzen, und so teilten sie sich am Ende die Punkte.

Die Gäste mit guter erster Hälfte

Landskron startete äußerst aktiv in die Partie und setzte den SAK von Anfang an unter Druck. Trotz gefährlicher Situationen gelang es den Villachern jedoch nicht, daraus Kapital zu schlagen. Der SAK fand nur schwer ins Spiel und hatte große Mühe, sein Spiel aufzubauen. Doch nach und nach kam die Mannschaft von Richard Huber besser ins Spiel. Dennoch war es in der 42. Minute der SC Landskron, der durch Nemanja Lukic, der einen Elfmeter sicher verwandelte, mit 1:0 in Führung ging.

Richard Huber mit Pausenweckruf

Nach der Halbzeitpause kam der SAK entschlossen aus der Kabine und erhöhte deutlich das Tempo. Das Team erspielte sich beinahe im Minutentakt Torchancen, wurde jedoch immer wieder vom überragenden Torwart des SC Landskron, Martin Koller, gestoppt. Landskron kämpfte verbissen, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und wichtige Punkte mit nach Hause zu nehmen. Doch in der 80. Minute gelang dem SAK der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Yosifov Svetlozar Angelov. Damit endete die Partie mit einem Unentschieden.

So steht es um die Teams

Der SAK steht nach 23 Spielen im Mittelfeld der Tabelle und konnte unter Trainer Richard Huber im Frühjahrsdurchgang lediglich eine Niederlage verzeichnen. Mit 32 Punkten hat man eine solide Position inne. In der kommenden Woche wartet auf den SAK das Stadtderby gegen Donau, bei dem die Huber-Elf auswärts antreten muss.

Unterdessen hat sich der SC Landskron von Trainer Hannes Lassnig getrennt. Seine Position übernimmt ab sofort Stefan Stresch. Für Landskron beginnt nun eine entscheidende Phase der Saison, in der das Team von Neo-Coach Stresch alles geben muss, um dem Abstieg zu entgehen. Nächste Woche empfängt Landskron zuhause Spittal.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:

„Es war ein schwieriges Spiel. Unser Gegner kämpfte enorm um jeden Meter. Wir konnten im letzten Drittel nicht zustechen, obwohl es genug Chancen für uns gab.“

Die Besten: SAK keiner bzw. Landskron Koller (Tor)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.